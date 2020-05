„Ameisenkrieg“ landesweit im Gespräch

Corona-Zeit hin, Corona-Zeit her, man muss – trotz alledem – einfach auch mal raus, ein bisschen in die Natur, beispielsweise das HÖP, das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim, anschauen. Das ist ohne Gesichtsmaske möglich, aber man muss die „richtige“ Bachseite wählen, sonst gibt es nicht nur Erstaunen, sondern auch Ärger.

Ein großes Staunen gab es auch vor über fünf Jahrzehnten in Hockenheim, wenn man einen größeren Spaziergang in Richtung Wald machte. Sand, viel Sand, beeindruckende Sandberge waren anfangs zu sehen, als das Motodrom gebaut wurde. Wuchtige Maschinen häuften die Sandberge an, die zeigten, wie man sich schon bald die Ränge dieses für die damalige Zeit einzigartigen „Motorsport-Stadions“ vorstellen konnte. Die Arbeiten verliefen sehr zügig, der Termin des ersten Weltmeisterschaftslaufes für Motorräder im Mai 1966 stand schließlich schon fest.

Hektische Bauzeit

Allerdings lief nicht alles so zügig, wie der Sand aufgetürmt werden konnte. Da wurden nicht nur sprichwörtliche „Steine in den Weg gelegt“, auch Ameisen drohten weltmeisterliche Rennen zu verhindern. Ältere Hockenheimer werden sich daran erinnern, dass landesweit in den Zeitungen vom „Ameisenkrieg“ in Hockenheim zu lesen war. Ehrenbürger und Altbürgermeister Dr. Kurt Buchter hat oft rückblickend und noch seufzend gerne von der hektischen Zeit des Motodrombaues erzählt mit all den Unwägbarkeiten, die ihm und weiteren Verantwortlichen schlaflose Nächte bereitet hatten.

Auf den erwähnten „Ameisenkrieg“ ging Dr. Buchter in seinem vor 25 Jahren im damals zu unserer Zeitung gehörenden Schimper-Verlag erschienen Buch „Hockenheim – In Raum und Zeit“ in seiner bekannt ironisch-sarkastischen Art ein, indem er schreibt: „... das forstzoologische Institut der Universität Freiburg konfrontierte Hockenheim mit der bis dahin völlig unbekannten Tatsache, dass im Gemeindewald Ameisenkulturen angesiedelt seien, deren Fortentwicklung und Pflege für die Zukunft der Menschheit von entscheidender Bedeutung sei.“

Professor Dr. Dr. Wellenstein hatte als Wortführer der Ameisenangelegenheit die Unterstützung vieler internationaler Kollegen gefunden und in Schwetzingen fand zur Unterstützung der Ameisenbewegung im Jahre 1963 ein großer Fachkongress statt. Dr. Buchter schreibt in seinen Erinnerungen weiter, dass er vom damaligen Landrat Dr. Valentin Gaa unterstützt wurde und man gegen den „Ameisenprofessor“ keinesfalls mit „Glacéhandschuhen“ vorgegangen war. Mit einem späten Kompromiss schaffte man dieses Problem aus der Welt.

Probleme verschiedener Art hatte es auch mit dem Forstamt gegeben. Des Öfteren hatten sich die Zeitungen des Landes mit „Hockenheimer Rebellionen“ beschäftigt, wie Dr. Buchter, der ja selbst ehedem Zeitungsredakteur war, in seinen Erinnerungen schreibt. Bürgermeister und Gemeinderat hatten in öffentlichen Sitzungen mit ihrem Rücktritt gedroht.

Gelände Eigentum des Forsts

Das heutige Motodromgelände gehörte dem Staatsforst, ein flächen- und wertgleicher Tausch mit dem Gemeindewald war deshalb notwendig geworden, bevor die riesigen Räumfahrzeuge im April 1964 Hunderttausende von Kubikmetern Sand verschieben konnten. Eines ist übrigens geblieben, damals wie heute: die Sache mit dem Geld, und zwar „im Bezug auf die Menge ...“.

Wie Buchter beschreibt, waren die Gelder von Bund und Land aufgebraucht, aber Ende 1965 kam man in „ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten“. Genehmigungspflichtige Bürgschaften der Stadt, pessimistisch-vorsichtige Banken, über 300 Verhandlungen mit Privatfirmen wurden geführt, bei denen es um Spenden und Werbeverträge ging. 3,6 Millionen Mark waren bis Ende 1965 als Spenden eingegangen, Werbeverträge gab es für neun Millionen. Mit viel Geschick wurde bei den Werbepartnern darum gebeten, vorab schon mal „Vorkasse“ zu leisten, denn die Werbeverträge liefen ja erst ab Öffnung des Motodroms, das Geld brauchte man aber, und zwar sofort.

Dass letztendlich beim Motodrombau die geplanten Baukosten um über eine Million Mark überschritten wurden, ist längst Historie. Am 22. Mai anno 1966 war die Einweihung der neuen Motorsportanlage mit Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm und Hockenheimring und Motodrom haben sehr schnell ein dynamisches Eigenleben entwickelt – bis zum heutigen Tag. Und ums Geld geht’s heute wie damals.

