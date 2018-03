Anzeige

Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall, der sich am Dienstagvormittag an der Kreuzung Talhausstraße/Ludwigshafener-/Gleisstraße ereignete. Ein 83-jähriger Seat-Fahrer fuhr gegen 10.50 Uhr kam aus der Ludwigshafener Straße und musste an der roten Ampel zur Talhausstraße anhalten. Zeitgleich fand eine technische Überprüfung der Ampelanlage statt, wozu diese kurzzeitig abgeschaltet wurde, weshalb die Verkehrszeichen galten.

Der 83-Jährige fuhr trotz des für ihn geltenden Stop-Schildes in die Kreuzung ein und übersah offenbar eine auf der Talhaustraße fahrende, vorfahrtsberechtigte 74-Jährige in ihrem VW. Bei der Kollision wurde der Seat umgelenkt und prallte gegen einen Ampelmast in Bereich der Gleis-/Talhausstraße. Der Mast wurde auf die Fahrbahn der Gleisstraße gedrückt.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 23 000 Euro schätzt. pol