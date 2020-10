Hockenheim.„Nicht das gesunde Obst, sondern wir hinken leider Corona-bedingt unserem Zeitplan hinterher“, so der Vorsitzende Rudi Mergenthaler einleitend zur Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV), der 1922 von 26 Gartenfreunden gegründet wurde. Die gute Nachricht: Eine gute Apfel- und Birnenernte konnte der OGV einfahren, aber ansonsten musste bis auf die Schnittkurse alles abgesagt werden, auch das allseits beliebte Gartenfest blieb auf der Strecke.

Vorsicht ist im Herbst geboten, denn der Oktober und November sind die typischen Erkältungsmonate. Ein gewöhnlicher Infekt erregt in Corona-Zeiten sicher mehr Aufmerksamkeit, aber die Menschheit hat schon ganz andere Krankheiten überstanden und so ist der Vorsitzende Rudi Mergenthaler zuversichtlich, dass auch diese Pandemie überwunden und es auch irgendwann einen Impfstoff geben wird. So hielt der Vorsitzende ein Plädoyer für die menschliche Immunabwehr und wünschte seinen Mitgliedern, dass sie gesund und stabil durch die Pandemiezeit kommen.

Im vergangenen Jahr musste der OGV von elf Mitgliedern Abschied nehmen, konnte allerdings auch neue Mitglieder gewinnen. Die Zahlen sind aber weiter rückläufig, der Obst- und Gartenbauverein ruft daher alle Garten- und Naturliebhaber auf, sich doch mal die Vereinsanlage am Stiegwiesenpark anzuschauen und mit ihm oder weiteren Mitgliedern Kontakt aufzunehmen. „Einfach mal vorbeischauen und sich an der Natur vor Ort erfreuen“, richtet Rudi Mergenthaler seinen Appell an die Hockenheimer Bevölkerung, Teil des Obst- und Gartenbauvereins zu werden.

Gute Resonanz bei Veranstaltungen

Karl-Ludwig Fitterling konnte einen tadellosen Kassenbericht vorlegen, die Kasse wurde von Kurt Weiß und Andrea Bundschuh geprüft und alles hatte seine Rechtmäßigkeit. So konnte die Entlastung des Vorstandes erfolgen.

Im Jahr 2019 konnten alle Veranstaltungen wie zum Beispiel Schnittkurse, Vorträge, Ausflug, Gartenfest und das Adventsbasteln mit guter Resonanz stattfinden.

Ehrungen von langjährigen Mitgliedern und die Wahl des Vorstands – bei dem sich nichts änderte – rundeten die JHV, die wegen der Corona-Krise verschoben wurde, ab. ska

Info: Mehr zum OGV und ein Beitrittsformular gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www. ogv-hockenheim.de/mitglied-werden/

