An einem Strang ziehen

Hockenheim.Egal, ob Diskussionen mit Bürgerinitiativen, Fahrradtour, Firmenbesichtigung, Vereinssprechstunde mit Siegfried Kahl und Oskar Stephan oder eine karitative Sammlung – mehr als 15 Veranstaltungen hat der CDU-Stadtverband in den letzten acht Wochen durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir haben das sowieso schon straffe jährliche Programm noch einmal deutlich steigern können, dank der wirklich hervorragenden Atmosphäre, die bei uns im Team herrscht“, resümierte CDU-Vorsitzender Markus Fuchs zufrieden.

„Unser Wahlkampf hat aber nicht erst vor acht Wochen begonnen, sondern einen Tag nach der letzten Wahl vor fünf Jahren“, so Bärbel Hesping. Entsprechend habe man in den letzten fünf Jahren viel zugehört und die Wünsche und Sorgen der Bürger in Form von Anfragen oder Anträgen eingebracht. Sei es bei heiß diskutierten Themen wie der Flüchtlingsunterbringung gewesen sowie bei so vermeintlich einfachen Themen wie einer Fußgängerquerung in der Waldstraße, damit Kinder sicherer zu den Sportplätzen können. Keinen Hehl macht man daraus, dass man gerne mehr erreicht hätte. „Wir hatten uns in vielen Bereichen eine Politik gewünscht, die nicht nur Probleme benennt, sondern auch aktiv angeht“, so stellt auch Patrick Stypa klar.

Auf das „Wir“ geeinigt

Konsequenterweise legten sich alle Kandidaten in einer Klausurtagung auf den Wahlspruch „Gestalten wir Hockenheim!“ fest. Dazu OB-Stellvertreter Fritz Rösch: „Großen Wert legen wir auf das ‚Wir‘, also auf das Miteinander von Bürgern, Verwaltung mit dem Oberbürgermeister und dem Gemeinderat.“

Und auch für Christoph Kühnle ist es kein Zufall, dass gleich zwölf Kandidaten erstmals auf der CDU-Liste antreten: „Die CDU-Liste ist lebendig und setzt auf das Zusammenwirken von Erfahrung und neuen Ideen.“

Am Ende aber entscheidet die Bevölkerung, wer zukünftig die Geschicke der Großen Kreisstadt leiten soll. „Bitte gehen Sie – gemäß unseres zweiten Slogans ,Hockenheim ist mir nicht egal – Ich geh‘ zur Wahl!‘ zur Wahl und gestalten Sie damit Hockenheim mit!“, so der finale Aufruf des Vorsitzenden Markus Fuchs. cdu

