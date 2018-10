An Halloween Kürbisse aushöhlen

Ganz im Zeichen von Halloween steht der Freitag, 26. Oktober, im Jugendzentrum am Aquadrom (JUZ). An diesem Tag warten von 15 bis 18 Uhr auf alle Besucher ab neun Jahren tolle Aktionen. Unter anderem können Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt werden. Eine „Süßigkeitenstraße“, die legendäre „Draculasuppe“ und eine Hexenbowle sorgen für das leibliche Wohl. Mumienlichter werden am Kreativtisch gebastelt und sollen eine schaurige Stimmung erzeugen.

Mit weiteren Überraschungen, die sich das JUZ-Team um Matthias Falke und Simone Sand einfallen lässt, muss gerechnet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ausnahmeweise dürfen alle Kinder unter 14 Jahren an diesem Tag bis 18 Uhr im JUZ bleiben, heißt es in der Ankündigung der Einrichtung.

Anschließend macht das Jugendzentrum am Aquadrom Herbstferien. Es öffnet am Dienstag, 6. November, wieder mit einem „Superknüllerbaguettesparpreistag“. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.10.2018