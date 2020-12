An Heiligabend nicht auf Gottesdienst verzichten

„Vor drei Jahren sind wir mit dem Weihnachtsgottesdienst ins ‚Alte Fahrerlager‘ausgewandert, weil der Platz in unserem Gemeindehaus in der Luisenstraße nicht mehr gereicht hat“, so Thomas Kern, einer der ehrenamtlichen Gemeindeleiter der Evangelischen Gemeinschaft Hockenheim. „Gleich im ersten Jahr 2017 sind wir mit über 500 Besuchern förmlich überrannt worden. So eng muss es damals in Bethlehem zugegangen sein, als Joseph und Maria nach einer Herberge suchten.“

Dieses Jahr reifte die Erkenntnis, dass selbst 300 Besucher, wie 2018 und 2019, nicht Corona- konform im Gottesdienst aufgenommen werden könnten. So wird die Evangelische Gemeinschaft wieder in ihr Gemeindehaus zurückkehren und den Weihnachtsgottesdienst um 17 Uhr über ihren YouTube-Kanal live übertragen. „Inzwischen haben wir eine gewisse Routine mit dem Livestream gewonnen“, erklärt Steffen Hoffmann, der sich seit März um die stabile Verbindung und Übertragung von Bild und Ton kümmert. „Durch diese technische Möglichkeit können wieder so viele Besucher wie vor drei Jahren dabei sein.“

Jugendpastor Jonas Schulz ist für den Inhalt dieses besonderen Weihnachtsgottesdienstes verantwortlich: „Ein großes Krippenspiel ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation leider nicht möglich. Dennoch dürfen sich unsere Gottesdienstteilnehmer auf einen abwechslungsreichen Gottesdienst freuen. Eine kleine Schauspielgruppe nimmt uns mit hinein in das Stück ‚Das Verhör‘, welches einige Jahre nach der Geburt Jesu spielt und diese genau unter die Lupe nimmt. Passend dazu wird es eine hoffnungsvolle und Mut machende Kurzpredigt geben. Auch die Weihnachtsgeschichte und die lieb gewonnen Weihnachtslieder werden bei uns nicht fehlen. Wer zu Hause kräftig mitsingen will, darf dies vor dem Fernseher, Laptop oder Smartphone gerne tun.“

„Wir wollen die Menschen in dieser schwierigen Zeit mit der besten Botschaft der Welt erreichen“, fasst Thomas Schäfer, Gemeindepastor der Evangelischen Gemeinschaft Hockenheim, zusammen. „Darum haben wir uns entschlossen, das Format des Livestreams zu nutzen, um für alle Menschen die Teilnahme am Gottesdienst möglich zu machen.“ zg

