An Modellen kein Mangel

Zu einem Beautyabend mit professionellen Schminktipps der staatlich anerkannten Kosmetikerin und Visagistin Sonja Riedel lud die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) ins Gemeindezentrum ein. Der kleine Saal verwandelte sich unter fachkundiger Anleitung schnell in einen Schönheitssalon.

Sonja Riedel ist mit einem eigenen Kosmetikstudio seit 2003 in Hockenheim selbstständig. In diesem Jahr feiert sie ihr 30. Berufsjubiläum. „Gerade im Winter bietet eine fetthaltige Pflegecreme, die weder Alkohol noch Parfüm enthält, eine wichtige Grundlage als Kälteschutz, um Hautirritationen und Rötungen vorzubeugen. Das darüber aufgetragene Make-up sollte so eingearbeitet werden, dass es optisch mit der Haut verschmilzt“, rät die Fachfrau. Da die Lippen sowie die Augenpartie keine Talgdrüsen besitzen, gelte es, diese ganz besonders zu pflegen.

Ausdruck wechselt in Minuten

Nun wurden an mehreren Modellen, die sich spontan zur Verfügung stellten, schrittweise Schminktechniken erklärt und gezeigt. Sonja Riedel und ihre Tochter Franziska, ebenfalls ausgebildete Kosmetikerin und Visagistin, hatten alle Hände voll zu tun, denn der Andrang war groß. „Unglaublich, wie sich der Ausdruck des Gesichts mit wenigen Handgriffen verändert. Ich sollte heute im Sitzen schlafen“, äußerte eine der begeisterten Frauen.

Gut versorgt mit Wohlfühltee, Keksen und Brezeln bestaunten die Frauen die Fortschritte und Endergebnisse und machten sich zufrieden auf den Heimweg. jk

