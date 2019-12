Die Schachlegende Anatoli Karpow ist für 25-jährige Ehrenmitgliedschaft in der Schachvereinigung 1930 ausgezeichnet worden. Der Schachweltmeister der Jahre 1975 bis 1985 und 1993 bis 1999 erhielt die Auszeichnung am Sonntagmittag bei einem Festakt im Baden-Württemberg-Center des Motodroms. Der Vorsitzende der Schachvereinigung, Professor Dr. Bernd Straub, begrüßte zu der Matinee zahlreiche Ehrengäste.

Anatoli Karpow, im April 1994 in die Schachvereinigung eingetreten, spiele seit zehn Jahren sehr erfolgreich am ersten Brett seines Wahlheimatvereins. Der 68-jährige russische Schachgroßmeister sei mitverantwortlich für den steten Aufstieg in der Schachbundesliga, bei der zuletzt dreimal Platz drei sowie zweimal die Vizemeisterschaft erreicht wurde, führte Straub aus.

Der Vorsitzende lobte die vorbildliche Unterstützung und Förderung durch die Stadt. „Schach ist alles – Kunst, Wissenschaft und Sport“, verwendete Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei seinen Glückwünschen ein Zitat von Anatoli Karpow. Er dankte ihm, dass er der Schachvereinigung und der Stadt seit einem Vierteljahrhundert die Treue hält. Karpow sei eine große Persönlichkeit, die einfach zu Hockenheim und der Kurpfalz dazugehöre. „Schach ist in unserer Stadt eine echte Marke, geprägt durch Anatoli Karpow als Botschafter für Hockenheim in der Welt“, würdigte Zeitler die Verdienste des 68-Jährigen.

OB sagt weitere Unterstützung zu

Anschließend durfte sich Karpow im Jubiläumsbuch der 1250-Jahr-Feier verewigen. Das Jubiläum passe zum Schach, wünschte Zeitler noch viele erfolgreiche Partien am Brett und sagte die weitere Unterstützung der Verwaltung zu: „Wir sind die bekannte Schachstadt im Herzen der Metropolregion – dank Ihnen.“

Der Präsident des Badischen Schachverbandes, Professor Dr. Uwe Pfenning, lobte die Karpow-Schachakademie Rhein-Neckar als eine „Perle für den Schachverband“. Das sei auch das Verdienst des bürgerschaftlichen Engagements der Hockenheimer. „Schach ist auch Frieden und Völkerverständigung, und Sie sind auch ein Botschafter des Friedens“, sagte er zu Karpow. Pfenning Er überreichte OB Zeitler die Urkunde „Hockenheim schachfreundlichste Stadt Badens 2019“. Für Karpow hatte er die silberne Treuenadel des Badischen Schachverbandes mitgebracht.

Nie ins Abstiegsgefahr geraten

Günter Auer, Co-Teamchef für die 1. Bundesliga, verlieh die Ehrenurkunde an Karpow. Mit seiner Mitgliedschaft habe die Schachvereinigung eine enorme Entwicklung genommen, von der sogenannten Bereichsliga 1994 bis zum Aufstieg in die „stärkste Schachliga der Welt“ 2011. Seitdem der Weltmeister das Spitzenbrett besetzt, sei man nie mehr in Abstiegsgefahr geraten.

Die Schachvereinigung habe immer noch Ziele – vielleicht klappe es nächstes Jahr zum 90-jährigen Bestehen des Vereins mit der Meisterschaft, so Günter Auer. Er habe Anatoli Karpow als wunderbaren Menschen kennengelernt, der sich in der Kurpfalz sehr wohlfühlt. Karpow hatte in russischen Medien die Schachvereinigung als „seinen deutschen Verein“ bezeichnet.

Sein Freund Dieter Auer, SV-Ehrenvorsitzender und Bundesligamanager, sprach von einer außergewöhnlichen Beziehung des Weltmeisters zu Hockenheim. Er berichtete von den ersten Kontakten zu Karpow 1994 bei der 2000-Jahr-Feier der Stadt Speyer und während des badischen Schachkongresses bei einer Simultanvorstellung des Weltmeisters in der Stadthalle.

Seitdem managte Dieter Auer die Auftritte Karpows in Deutschland in freundlicher Verbundenheit. 1998 wurde er Mitglied seiner Delegation, als Karpow in Lausanne letztmals gegen Viswanathan Anand seinen Titel verteidigte und danach unbesiegt als 12. Schachweltmeister zurücktrat.

Die Auszeichnung Hockenheims als schachfreundlichste Stadt Badens werde Bestandteil einer aktualisierten Vereinschronik, die zum 90-jährigen Bestehen nächstes Jahr erscheinen wird, blickte der Ehrenvorsitzende voraus. Die Erfolge der vergangenen Jahre seien ohne Anatoli Karpow nicht denkbar.

Das Ehrenmitglied dankte den Freunden der Schachvereinigung für einen „langen Weg mit vielen Erfolgen“. Der Schlüssel zu diesen Erfolgen sei das „freundschaftliche Team“, so Karpow. Den Sponsoren galt ein besonderer Dank für die Unterstützung von Anfang an, besonders Dr. h.c. Manfred Lautenschläger, seit 2015 Ehrenmitglied der Schachakademie. Er sei oft in Hockenheim gewesen in den vergangenen 25 Jahren und fühle sich längst wie ein Einheimischer, wünschte der 68-Jährige dem Team alles Gute und weiterhin viele Erfolge.

Die Ehrungsmatinee wurde musikalisch umrahmt von der Heidelberger Band „As Far As Low“ mit Robin Carpe, Azim Toure (beide Gesang und Gitarre) und Max Dorgerloh (Drums).

