Anatolische Spezialitäten hausgemacht

Merdan Capkur blickt dieser Tage auf stolze zehn Jahre „Pizza- & Kebap-Haus“ zurück. „Damals habe ich den Laden zusammen mit meiner Schwester und meinem Schwager gegründet“, erzählt Capkur. Nach zwei Jahren stieg seine Mutter noch in den Betrieb ein. Seit zehn Jahren ist der Döner-Imbiss in der Karlsruher Straße Anlaufstelle für Jung und Alt. Ob Schüler aus den nahe gelegenen Schulen, hungrige Angestellte in der Mittagspause oder Besucher der Rennstadt – sie alle finden im „Pizza- & Kebap-Haus“ eine schmackhafte Mahlzeit.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, laden Merdan Capkur und seine Familie am Freitag, 5. April, ab 11 Uhr zu einem Fest im „Pizza- & Kebap-Haus“ ein. Als spezielles Angebot wird an diesem Tag ein Dönerteller mit Pommes und Getränk nur 7 Euro kosten, der große Döner mit Getränk nur 5 Euro – ob alkoholfrei oder mit Bier spielt keine Rolle. Wer danach noch nicht genug hat und einen Nachtisch möchte, bekommt selbst gemachte Baklava aufs Haus. Für die jüngsten Besucher wird außerdem von 14 bis 18 Uhr Kinderschminken angeboten.

Übrigens sind im Pizza- & Kebap-Haus nicht nur die Baklava selbst gemacht: „Wir verwenden keine Fertigprodukte“, erklärt Capkur, „das ist uns besonders wichtig.“ Besonders beim Yufka-Teig nimmt der Imbiss damit eine besondere Rolle ein. Zwar sind auch die übrigen Zutaten immer frisch, wie Capkur betont, aber beim Teig würden viele anderen Läden doch gerne auf fertige Alternativen zurückgreifen – nicht so das „Pizza- & Kebap-Haus“. „Deshalb gibt es bei uns auch keine Nuggets, Weinblätter oder Börek“, sagt Merdan Capkur, „wir wollen nur anbieten, was wir auch selbst machen. Fertiges kommt nicht in Frage, da bleiben wir uns treu.“

Besonders beliebt im Sortiment sind die XXL-Döner, wie der Imbissbesitzer berichtet, auch die „Seele“ findet viele Fans in Hockenheim, besonders bei auswärtigen Gästen. „Gerade die Formel-1-Gäste oder Konzertbesucher kennen das nicht und probieren immer wieder gerne“, erzählt Capkur, „bei den Einheimischen sind eher unsere üppigen Dönerteller beliebt.“ Wer sich selbst ein Bild vom Angebot im „Pizza- & Kebap-Haus“ machen will, tut das am besten am Freitag, 5. April, von 11 bis 22 Uhr. Das findet auch Merdan Capkur: „Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Leute dabei wären und mit uns das Zehnjährige feiern!“ sb

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 01.04.2019