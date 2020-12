Anderen eine Freude machen

Hallo Kinder! Sicherlich seid ihr auch so enttäuscht wie ich, dass dieses Jahr viele tolle Sachen, die wir sonst immer zu Weihnachten erleben können, nicht möglich sind. Klar würde ich auch so gerne mit Ellie Ente über einen der vielen Weihnachtsmärkte ziehen und von den leckeren Dingen probieren, die es dort gibt. Aber wie sagt Harry Hase immer: „Man muss aus allem das Beste machen!“ Das haben die vielen Menschen, die ganz kleine Weihnachtsstände gebastelt haben, wohl auch gedacht und damit nicht nur einen tollen Zeitvertreib gehabt, sondern auch vielen anderen Menschen eine große Freude bereitet, die jetzt an der Zehntscheune die Minibuden bewundern können. Weil man das von außen tun kann und es keine festen Öffnungszeiten gibt, kommen nicht wie beim richtigen Weihnachtsmarkt zu viele Leute zur selben Zeit vorbei – und das ist ja momentan besonders wichtig, damit die Besucher Abstand halten können und sich nicht in Gefahr begeben, mit dem Coronavirus angesteckt zu werden. Mit den bunten Ständen anderen Freude zu bereiten, ist eigentlich genau das, was an Weihnachten ja besonders wichtig ist – auch wenn Plätzchen, Lebkuchen und Geschenke natürlich auch toll sind und nicht fehlen dürfen. Aber gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit finden Ellie, Harry und ich es toll, dass es solche Aktionen wie Hockenheimer Advent in der Schuhschachtel gibt. Da fällt einem das Warten auf den echten Weihnachtsmarkt leichter.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 18.12.2020