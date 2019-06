„Andrang war sehr groß“

Über Probleme an den Kassen klagten zahlreiche Besucher des Aquadroms. Es war am vergangenen Wochenende – vor allem am Sonntag – zu einem großen Besucheransturm in kürzester Zeit gekommen. Grund dafür waren die sehr heißen Temperaturen von über 30 Grad Celsius. „Diese zunächst erfreuliche Tatsache spiegelt sich auch in den Besucherzahlen an diesem Tag wider – am Sonntag, 2. Juni, besuchten über 3500 Badegäste das Aquadrom“, erklärt Christian Stalf, Sprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage unserer Zeitung.

„Der große Besucherandrang führte leider zu längeren Wartezeiten an der Kasse – die dabei entstandenen Unannehmlichkeiten bedauern wir“, sagt Stalf. Grund dafür sei auch gewesen, dass eine geschulte Mitarbeiter an der Kasse krankheitsbedingt ausgefallen sei. „Aus diesem Grund war auch der Kiosk im Außenbereich geschlossen. Die Hallenbadgastronomie blieb hingegen geöffnet. Die längeren Wartezeiten an diesem Tag standen nicht mit früheren Problemen beim Kassensystem in Verbindung, die behoben wurden“, heißt es in der Erklärung des Rathauses.

„Das Aquadrom unternimmt mit Blick auf den Sommer geeignete Schritte, um die personelle Situation zu verbessern. Wir suchen beispielsweise erneut Unterstützung durch Saisonkräfte“, sagt Stalf. Diese Suche sei derzeit aber schwierig, weil Aushilfskräfte auf dem Beschäftigungsmarkt auch von anderen Kommunen und Arbeitgebern sehr stark nachgefragt würden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.06.2019