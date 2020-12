Angebot der Kirchen:

Die Evangelische Kirchengemeinde empfiehlt den Online-Gottesdienst „For your soul“ der evangelischen Kirche in Schwetzingen und zeigt ein Krippenspiel an Heiligabend ab 10 Uhr auf dem Youtube-Kanal.

Die Katholische Seelsorgeeinheit veranstaltet Präsenzgottesdienste und hat Online-Angebote: www.seelsorgeeinheit-hockenheim.de

24. Dezember: 14 Uhr, Familienandacht, Kirche St. Georg. 16 Uhr, Online-Familienandacht. 21 und 23 Uhr, Christmette, Kirche St. Georg

25. Dezember: 10.30 Uhr, Festgottesdienst zur Geburt des Herrn, Kirche St. Georg. 19 Uhr Eucharistiefeier

26. Dezember: 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst, Kirche St. Georg, 18 Uhr Eucharistiefeier

Die Evangelische Gemeinschaft bietet Livestreams an: www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de.

24. Dezember: 17 Uhr, Gottesdienst

27. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst zum Thema „Uns ist ein Kind geboren“

Evangelisch-methodistische Kirche: Keine Gottesdienste, mehr unter www.atlas.emk.de/emk-hockenheim

Neuapostolische Kirche in der Tom-Bullus-Straße 1:

25. Dezember: 9.30 Uhr, Gottesdienst. vas

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.12.2020