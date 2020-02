Angebote für kreative Köpfe

Das neue Programm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk da. Die kleine grüne Broschüre, die auch Veranstaltungen der zweiten städtischen Jugendeinrichtung Jugendzentrum am Aquadrom (JUZ) enthält, wird in den nächsten Tagen in den Schulen verteilt. Sie liegt auch in den Kindergärten, der Stadtbibliothek, dem Rathaus und in den beiden Jugendeinrichtungen aus. Interessenten finden darin ein attraktives Freizeitprogramm für die kommenden Monate, hießt es in einer Pressemitteilung.

Auftakt des Frühjahrsprogrammes im Pumpwerk bildet wie immer die große Faschingsfete für alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, bei der die Eltern ruhig mal zu Hause bleiben dürfen. Sie findet am Donnerstag, 20. Februar, von 16 bis 18.30 Uhr, im Pumpwerk statt. Viele Partyspiele, Discomusik und verschiedene Mitmachstationen warten auf Alle, die mitfeiern möchten. Kartenreservierungen sind möglich und erwünscht. Sie werden unter Telefon 06205/92 26 25 oder per E-Mail, pumpwerk@pobox.com, bis 12 Uhr vor Veranstaltungsbeginn entgegengenommen.

Aus 24 Programmpunkten mit Kreativangeboten können sich alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren ihren eigenen Pumpwerkfrühling zusammenstellen. Gleich nach den Faschingsferien startet der erste Kursblock mit vielen frühlingshaften Angeboten. Neben bewährten Töpfer- und Holzwerkstätten stehen auch neue Kreativworkshops sowie zahlreiche leckere Koch- und Backkurse auf dem Programm.

Auftakt mit Kunst im Februar

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es auch eine Fortführung des Kunst-workshops. In zweimal sieben Terminen, aufgeteilt in zwei Gruppen, können sowohl die Jüngeren von sechs bis acht Jahren als auch die Älteren von neun bis zwölf Jahren in die vielen Facetten von Kunst hineinschnuppern. Die Kursleiterin Olga Gurev freut sich auf bekannte und auch neue Gesichter im Kurs. Die Kurse beginnen bereits im Februar. Deshalb können sich Interessierte schon jetzt auf www.hockenheim.feripro.de anmelden.

Im März findet man gleich noch zwei tolle Highlights im Programm. Am Samstag, 14. März, kommt mit dem Theater Knuth das Sams ins Pumpwerk und lädt auch schon die Jüngsten ab vier Jahre zu einer lustigen Kindertheatervorstellung ein. Für die Größeren gibt es am Samstag, 28. März, von 11 bis 13 Uhr den beliebten Teenieflohmarkt, bei dem man Kleider ab Größe 128 sowie Spielsachen verkaufen oder erstehen kann. Das Pumpwerkbistro hat an diesem Tag ebenfalls geöffnet und bietet leckere Hot Dogs sowie Kaffee und Kuchen an.

Kindergeburtstage feiern

Auch in den Osterferien ist Zeit und Raum für Kreativität im Pumpwerk. Am Samstag, 4. April, öffnet die traditionelle Osterwerkstatt ihre Pforten und lädt alle kleinen „Pumpwerkler“ zu einem erlebnisreichen Tag mit vielen Bastel-, Back- und Spielangeboten ein. Das Kursprogramm findet nach den Osterferien in einer zweiten Kursreihe seine Fortsetzung und bietet die Möglichkeit, falls es beim ersten Termin nicht geklappt hat, dieses Mal sei-nen Wunschkurs zu belegen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, seinen Kindergeburtstag im Pumpwerk zu feiern. Immer montags zu ausgewählten Terminen haben Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Workshops, die sie mit ihren Gästen buchen können. Davor und danach haben sie mit ihren Geburtstagsgästen die Gelegenheit, die Möglichkeiten des Offenen Treffs zu nutzen, zu spielen und einen selbst mitgebrachten Imbiss genießen.

In der neuen Broschüre sind auch schon jetzt zur besseren Planung zahlreiche Angebote für die kommenden Ferien zu finden. Erstmals gibt es für die kompletten Oster- und Pfingstferien spannende und erlebnisreiche Aktionen.

Eine verbindliche Anmeldung für die Pumpwerk-Veranstaltungen ist ab Sonntag, 17. Februar, 17 Uhr, auf der Homepage möglich. pw

Info: Programm ist einsehbar unter www.hockenheim.feripro.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.02.2020