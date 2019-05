Angreifer haut mit Schlagstock zu

Opfer eines Angriffs wurde am Freitagabend ein 38-jähriger Hockenheimer auf dem Parkplatz eines Bistros in der Hirschstraße. Gegen 19.50 Uhr ging der Mann zu Fuß zu dem Lokal. Auf der Parkfläche vor der Gaststätte traf er auf zwei ihm Unbekannte. Als er an den beiden vorbei ging, schlug ihm nach seinen Angaben der eine mit einem Schlagstock derart heftig und ohne Vorankündigung auf den Kopf, dass der 38-Jährige kurzfristig ohnmächtig geworden sei.

Als er wieder erwachte, sei das Duo weggewesen. Einen Streit oder verbalen Schlagabtausch soll es im Vorfeld der Tat nicht gegeben haben.

Gesuchte trugen Jogginghosen

Die Männer seien etwa 25 Jahre alt gewesen, von „südosteuropäischem Aussehen“, jeweils bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Trainingsjacke und schwarzen Kappen. Beide hätten schwarze Sportschuhe getragen (einmal Adidas und einmal Nike).

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 06205/2 86 00. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 27.05.2019