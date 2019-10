Anja Budic ist neue Inhaberin

Nach sechs Jahren guter Zusammenarbeit mit Familie Brankovic gibt es einen Pächterwechsel im HSV Restaurant am Ring: Neue Inhaberin ist Anja Budic, die gemeinsam mit ihrer Familie seit einigen Jahren in Deutschland lebt und nun im HSV für das Essen sorgt.

Die junge Kroatin kennt das HSV-Restaurant bereits durch regelmäßige Mitarbeit. So konnte der Pächterwechsel reibungslos vonstattengehen und die Gäste wie gewohnt bedient werden, nicht zuletzt auch aufgrund langjähriger Gastronomieerfahrung der Familie Budic in Kroatien. Für den Neustart mit eigenem Restaurantbetrieb war für die Familie außerdem sofort klar, nach Hockenheim zu ziehen, das sie bereits lieben und schätzen gelernt haben. Im Restaurant am Ring will die neue Inhaberin Bewährtes beibehalten, wie zum Beispiel die kroatisch-deutsche Küche, und dennoch leichte Veränderungen einbringen. So wird ab sofort dienstags bis freitags ein Mittagstisch von 11.30 bis 14.30 Uhr mit wechselnden, auch vegetarischen Gerichten angeboten. Das Restaurant im HSV hat dienstags bis samstags von 17 bis 22 Uhr und an Sonn- sowie Feiertagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet; Montag ist Ruhetag.

Internetseite wird aktualisiert

Das im Oktober neu eröffnete Restaurant bietet ausreichend Platz für Feierlichkeiten und Veranstaltungen. Das neue Restaurantteam um Budic nimmt gerne Reservierungen entgegen. Nähere Informationen sind in Kürze auf der Homepage des Restaurants am Ring zu finden, die derzeit neu eingerichtet und aktualisiert wird. sb

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 05.10.2019