Anmelden für Betreuung

In der „Verlässlichen Grundschule“ wird seit vielen Jahren an den Grundschulen eine Betreuung von Schülern auch außerhalb der üblichen Unterrichtszeiten angeboten. Die Betreuungszeiten der Kernzeit an Hartmann-Baumann-, Hubäcker- und Pestalozzi-Schule liegen zwischen 7 Uhr und dem Beginn der zweiten Unterrichtsstunde sowie nach Ende der fünften Unterrichtsstunde bis maximal 16.30 Uhr.

Die Anmeldeunterlagen dazu werden ab diesem Mittwoch, 3. Februar, auf der Internetseite der Stadtverwaltung Hockenheim abrufbar sein. Dort stehen sie unter www.hockenheim.de/ausserschulischebetreuung zum Herunterladen bereit.

Für die Anmeldung zur Kernzeit ist ein Nachweis über die Masernimpfung beizufügen. Dieser muss im Original bei den jeweiligen Schulsekretärinnen vorgelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Original des Impfpasses nur bei Neuanmeldungen in den Schulsekretariaten abzugeben ist, teilt die Stadtverwaltung mit.

Abgabe in Schulsekretariaten

Der Nachweis der Masernimpfung ist Voraussetzung, um die Leistung der Kernzeitbetreuung in Anspruch zu nehmen. Ebenso verpflichtend ist eine Arbeitgeberbescheinigung des aktuellen Jahres beizufügen. Eine Anmeldung kann erst bestätigt werden, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen. Die Anmeldeunterlagen können ausschließlich nur noch in den jeweiligen Schulsekretariaten abgegeben werden, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

