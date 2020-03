Anmeldung weiter gültig

Malteser

Die Glücklichmacher am Einkaufskorb

Alles ist akribisch vorbereitet. Kisten stehen bereit. Auf den Tischen liegen Chips für Einkaufswagen, Ausweise und Handschuhe. An der Wand hängen Bestelllisten. Die Malteser sind bestens vorbereitet. In der Dienststelle in der ...