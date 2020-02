Anna Buchholz qualifiziert

Geschäftsleben

Hälfte der Wohnungen verkauft

Aus der Messplatz-Bebauung ist „Wohnen am Kraichbach“ geworden, und der werbewirksame Name hat offenbar auch Erfolg. Fast die Hälfte der Wohnungen entlang der Ludwig-Grein-Straße sowie in der Karlsruher Straße sind verkauft, ...