Antonia und Kai Susemichel vorn

Nachdem der Tennisclub im vergangenen Jahr anstelle der Clubmeisterschaften ein Mixed-Open-Turnier durchgeführt hatte, hat Sportwartin Katrin Roubanis diese Idee weiterentwickelt. So konnten dieses Jahr auch Nichtmitglieder am Turnier teilnehmen – vorausgesetzt, sie bildeten mit einem TCH-Mitglied ein Mixed-Doppel.

Dabei musste jedes Team mindestens 30 Leistungsklassenpunkte oder ein gemeinsames Alter von mindestens 65 Jahren aufweisen. Der Zuspruch war gut, und mehr als 30 Teilnehmer trafen sich morgens auf der Tennisanlage, um bei einem Sektempfang begrüßt zu werden.

Endspiele in die Halle verlegt

Während die erste Runde noch unproblematisch gespielt werden konnte, mussten die Akteure in Runde zwei und drei dem Regen Tribut zollen. Bei stärker einsetzendem Niederschlag wurden die Halbfinalspiele, das Finale und die Partie um Platz drei in die Tennishalle verlegt, was ja unproblematisch ist, da die Tennishalle ebenfalls über Sandplätze verfügt. Im Finale setzten sich Antonia und Kai Susemichel gegen Jennifer Halser und Matthias Bach durch, im Spiel um den dritten Platz siegten Renan Seda Mutlu und Dominik Klee gegen Katrin Roubanis und Norbert Schäuble, Sonderpreise erhielten Sophie Susemichel und Janik Egenlauf.

Siegesfeier ganz in Weiß

Klar, dass auch für das leibliche Wohl gesorgt war: mit Sektempfang zur Begrüßung, mit Mittagssnack sowie mit Wasser, das während der gesamten Spielzeit zur Verfügung stand. Zum Championsdinner hatten sich dann nahezu alle Teilnehmer für das Büfett angemeldet, das vom Wirtsehepaar des Clubhausrestaurants, Martina und Roberto Pulsonetti, zusammengestellt war und den kulinarischen Vorstellungen der Gäste mehr als gerecht wurde.

Da für diesen Abend das Motto „Wimbledon-Weiß“ ausgegeben worden war – beim großen Tennisturnier in Wimbledon muss vorwiegend weiße Kleidung getragen werden – fand das Championsdinner in einem auch in dieser Hinsicht feierlichen Rahmen statt. hee

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 03.08.2019