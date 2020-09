Antwort auf Energiesicherheit der Zukunft

Hier in Deutschland, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler, gilt eine funktionierende Stromversorgung als eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich sei sie das auch, aber sie bedürfe großer Investitionen. Selbstverständlich ist die Stromversorgung nur, weil im Hintergrund für eine entsprechende Infrastruktur gesorgt werde. Und in diese Infrastruktur investieren die Stadtwerke Hockenheim gemeinsam mit Netze BW knapp in den kommenden Monaten 8 Millionen Euro. Bis Herbst 2022 wird das Umspannwerk in der Talhausstraße auf den neuesten Stand gebracht und, so erklärte der Oberbürgermeister während des Spatenstichs, „es wird eine Antwort auf die Energiesicherheit der Zukunft gegeben“.

Die Energieversorgung der Zukunft wird angesichts des wachsenden Anteils regenerativen Quellen, wie Sonne und Wind, komplexer. Die Energieverantwortlichen der städtischen Stadtwerke, Erhard Metzler und Martina Wilk, sind sich sicher, dass die Schwankungen der Energiemengen im Netz zunehmen werden und das bei einem gleichzeitigen Trend zu einem höheren Strombedarf.

Wichtiger Knotenpunkt

Angesichts dieser Analyse ist die Modernisierung dieses regional wichtigen Knotenpunktes für die Stromversorgung unausweichlich. Im Grund, so fasste es Zeitler zusammen, werde hier sowohl in die Menschen als auch in die Natur investiert. Eine Sicht, die der Netze-BW-Geschäftsführer Dr. Martin Konermann teilte. „Wir machen in ganz Baden-Württemberg die Netze für die Aufnahme von Strom aus erneuerbaren Energien fit und gewährleisten so eine sichere und zunehmend nachhaltigere Energieversorgung.“

Dabei ließ auch er keinen Zweifel daran, dass Strom in Zukunft noch wichtiger werden wird. Und das weit über die zunehmende Elektromobilität hinaus. Vom Internet, das immer mehr Strom benötigt, über die Wärmepumpe bis zum Elektroauto wird Elektrizität immer wichtiger. Und in der Folge käme den Umspannwerken einige Bedeutung zu. Sind sie doch die die Verbindungspunkte zwischen den regionalen und den örtlichen Stromverteilnetzen. Dabei wird in den Umspannwerken der Strom von Hochspannung (110 000 Volt) auf Mittelspannung (20 000 Volt) transformiert. Später wird er dann ein weiteres Mal auf die für Privathaushalte verträgliche 400 Volt transformiert. Es sind gewaltige elektrische Kräfte, die hier wirken und im Zaum gehalten werden müssen. Eine Aufgabe, die in Zeiten der Energiewende nicht weniger anspruchsvoll werde.

Und so werden im Zuge des Umbaus Zufahrtsstraßen, die gesamte Infrastruktur und die Betriebstechnik komplett erneuert. Neben Investitionen in ein neues Betriebsgebäude, 110-KV-Trafofelder, 20-KV-Mittelspannungsanlagen und 110-KV-Leistungsfelder werde auch schon an die weitere Zukunft gedacht. Denn für eine mögliche Leistungserweiterung des Umspannwerkes, werde eine Aufstellfläche für einen dritten Generator vorgehalten. Die Stadtwerke nehmen hierfür bis Herbst 2022 5,9 Millionen Euro in die Hand und Netze BW 1,9 Millionen Euro. Geld, so Konermann, mit dem man der Zukunft mit großen Schritten entgegengehe.

