Antworten auf florale Fragen

Es ist schon ein Genuss, an sonnigen Tagen im Schatten der Bäume des Gartenschauparks zu wandeln, es sich auf der Wiese gemütlich zu machen oder einfach auf einer Bank zu sitzen, sich an den Wasserspielen, dem Duft der Blumen und ihrer Farbenpracht zu erfreuen. Doch der Park kann nicht nur als Erholungsstätte verstanden werden, er ist durchaus auch eine Bildungseinrichtung.

Jeder Parkbesucher, der stolz darauf ist, eine Rose von einem Gänseblümchen unterscheiden zu können, der eine Tulpe anhand ihres Anblicks identifizieren kann und dessen botanische Kenntnisse so weit reichen, dass er um den Unterschied zwischen Nadel- und Laubbäumen weiß, ist angesichts der Pflanzenpracht im Park schnell überfordert. Und wenn dann noch der Nachwuchs, sei es in der Folge- oder Nachfolgegeneration, noch mit Wissensfragen den Finger in die Wunde legte – dann hilft nur noch ein Blick auf die Tafeln, mit denen die Mitglieder des Fördervereins Gartenschaupark einer jeden Pflanzensorte auf dem weiträumigen Geläuf das letzte Geheimnis entreißen. Herkunft, Verbreitung, lateinischer Name, Vorlieben, Blatt und Blüten, nichts bleibt im Verborgenen und lässt einem gegenüber dem Nachwuchs glänzen, solange er selbst noch nicht lesen kann.

Doch in letzter Zeit nagte an den hilf- und lehrreichen Schildern, die der Förderverein zu einer „Botanischen Exkursion“ gebündelt hat, die sich auch via Internet vom Sofa aus erleben lässt, nicht nur der Zahn der Zeit. Auch Vandalen kühlten mit gedankenlosen Tritten oder Permanent-Stiften ihr Mütchen an den hilflosen Tafeln. Natürlich hat auch die Sonne dazu beigetragen, den Tafeln die Lesbarkeit zu nehmen, und haben nicht zuletzt Vögel mit ihren ätzenden Exkrementen ihren Teil dazu beigetragen.

Der Förderverein weiß um den Zustand der Tafeln und Schilder und ist seit Wochen dabei, sie auszutauschen, durch neue zu ersetzen. Karl Götzmann, der Geschäftsführer des Vereins, berichtet unserer Zeitung, dass bereits 54 der 57 Schilder der „Botanischen Exkursion“ erneuert wurden, die restlichen drei folgen, wenn die Witterung ein Einsehen hat. „Zur Zeit hat das Wässern der Pflanzen Priorität“, verweist Götzmann auf den Umstand, dass alle anderen Arbeiten hintenanstehen müssen.

Spendables Mitglied

Voll des Lobes ist der Geschäftsführer dabei über Mitglied Kenneth Orf. Hat doch dieser mit einer Spende von 1400 Euro mit dazu beigetragen, die Kosten für den Verein, immerhin 1700 Euro für 57 Schilder, erträglich zu gestalten.

Denn es bleibt nicht bei den Schildern. Erneuert werden müssen noch die Textschilder für die Extensiv-Flächen, für die Stahlobjekte, für Triangle und Windbruch sowie die Bildtafeln für den Rosengarten. Macht weitere 411 Euro Kosten.

Und die Parkpläne müssen ausgetauscht und um die Neuerungen der vergangenen Jahre, Fitnessgeräte oder Grillplatz, erweitert werden. Sechs dieser Übersichtspläne gibt es – die Kosten addieren sich auf 2300 Euro. Und beim Bibelgarten sind zwei großflächige Bildtafeln beschädigt, müssen ausgetauscht werden und schon schlagen weitere 1430 Euro zu Buche.

Kein Wunder also, wenn Götzmann Mitglieder wie den spendablen Kenneth Orf über den grünen Klee lobt. Womit er wieder bei seinem Thema ist – den Pflanzen Namen und Vita zu geben, und sich flugs anschickt, weitere Tafeln in der Flora zu verteilen.

Damit keine Frage mehr unbeantwortet bleibt und der Antwortgeber vorm Nachwuchs glänzt. Oder einfach nur sein Wissen um die Pflanzenwelt auf unterhaltsame Art erweitert. aw

