Aquadrom-Eintritt wird ab 1. Juni teurer

„Einen Tag wie im Urlaub“ können Gäste im Aquadrom erleben. Dafür können sie ab Montag, 15. April, Saisonkarten im Vorverkauf an der Kasse des Freizeitbads kaufen. Sie sind vom 1. Mai bis 30. September gültig. Wer schnell ist, zahlt weniger: Die Saisonkarte kostet bis 31. Mai für Erwachsene 96 Euro und für ermäßigte Personen 48 Euro. Delta Pass-Inhaber erhalten zehn Prozent Preisnachlass auf die Saisonkarte.

Ab 1. Juni kostet die Saisonkarte für Erwachsene 115,20 Euro, für ermäßigte Personen 57,60 Euro und für Delta Pass-Inhaber 103,68 Euro und ermäßigt 51,84 Euro.

Das Freibad ist von Samstag, 20. April, bis einschließlich Mittwoch, 1. Mai, wetterabhängig geöffnet. Danach ist es bis einschließlich 14. Ok-tober durchgängig nutzbar. Geöffnet ist es von 10 bis 18 Uhr, ab 29. Juli (Sommerferien) von 8.30 bis 21 Uhr.

Die Eintrittspreise für den Besuch des Freizeitbads steigen zum 1. Juni. Der Werkausschuss des Gemeinderates hat dafür in seiner öffentlichen Sitzung am 10. April grünes Licht gegeben. „Seit 2014 wurden rund 6,5 Millionen Euro in die Modernisierung des Bades investiert. Bei der Investitionsentscheidung war klar, dass nach Abschluss der Maßnahme eine Preisanpassung erforderlich wird. Vor diesem Hintergrund und dem erfolgreichen Umbau ist es notwendig geworden, die Preise mit Augenmaß zu erhöhen“, sagt dazu Aquadrom-Betriebsleiter Gregor Ries. „Wir bieten unseren Kunden auch zukünftig einen Tag wie im Urlaub in einem attraktiven Ambiente zu konkurrenzfähigen Preisen an“, ergänzt Ries. zg

Info: Weitere Informationen unter www.stadtwerke-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 13.04.2019