„Ein wunderbarer Kurs, denn die Menschen können abschalten und die Gemeinsamkeit genießen“, so Schmeckenbecher-Grein. Sie freute sich, dass gleich drei Bilder am Tag nach der Vernissage in eine Versteigerung gingen. Während vor dem Wasserturm der Spargelsamstag Menschen lockte, verführte Erhard Metzler, Technischer Werkleiter Stadtwerke, im Kreisrund des Turms die Besucher, eines von drei gestifteten Werke zu ersteigern.

Ein wenig Motivation war schon nötig, um die Menschen zu begeistern, doch am Ende gingen alle drei Bilder für den guten Zweck, denn das eingenommene Geld wird der Obdachlosenhilfe in Hockenheim zur Verfügung gestellt, weg. Zu einem Höchstgebot von 220 Euro ging eine abstrakte Szene in Aquarell aus dem Pinsel von Monika Maria an einen neuen Eigentümer über. Auch ein in strahlendem Rot gehaltenes Mondfeld fand einen Liebhaber. Die Künstlerin, Hedy Schmeckenbecher-Grein, freute sich über 110 Euro für den guten Zweck. Weitere 85 Euro wurden für eine Interpretation von Weinreben der Künstlerin Isolde Auer zusammengetragen.

Hedy Schmeckenbecher-Grein freute sich, dass viele Besucher die Ausstellung besuchten und dass drei Bilder der Präsentation – abseits der Versteigerung – verkauft wurden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 30.04.2018