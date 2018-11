Arbeitnehmer mit zusätzlichen Anreizen im Betrieb halten

Der demografische Wandel ist zweifellos eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird es auch immer anspruchsvoller, qualifizierte Arbeitnehmer zu gewinnen und langfristig zu halten. Eine gute Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, bietet die Optimierung des Nettolohns, das heißt lohn- und sozialsteuerfreie Lohnbestandteile, die den Arbeitnehmern als zusätzliche Anreize gewährt werden können.

Der Gesetzgeber hat eine Reihe von Alternativen eingeräumt, mit denen Beschäftigten Zahlungen und Sachleistungen gewährt werden können, die steuerfrei oder steuerbegünstigt sowie beitragsfrei in der Sozialversicherung sind. Die Bandbreite dieser kleinen Extras reicht von Gutscheinen über diverse Zuschüsse bis hin zur betrieblichen Altersvorsorge. Ein individuelles und attraktives Vergütungspaket sichert die Motivation der Mitarbeiter und kann einen echten Wettbewerbsvorteil darstellen.

In seiner Reihe „HMV Impulse“ lädt der Hockenheimer Marketing- Verein (HMV) alle Interessierten zum Fachvortrag „Strategien zur Lohnoptimierung und betrieblichen Altersvorsorge“ am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Restaurant „Rondeau“ in der Stadthalle ein. Referenten sind die Wirtschaftsprüferin Laura Bach sowie der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Axel Heidrich von der Hockenheimer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BHB Bach+Bellm+ Heidrich+Becker.

Finanziellen Spielraum erhöhen

Im Vortrag wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten bestehen, den Arbeitnehmern einen höheren finanziellen Spielraum ohne zusätzlichen Anstieg der Personalkosten zu ermöglichen. Der Abend soll ferner dazu dienen, die wichtigsten Änderungen in der betrieblichen Altersvorsorge aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz darzustellen. In diesem Zusammenhang werden auch die prinzipiellen Vorteile und die Wichtigkeit der betrieblichen Altersvorsorge grundlegend dargestellt. Im Anschluss gibt es bei einem Get-together die Möglichkeit zu weiteren Gesprächen und Diskussionen.

Unter dem Titel „HMV Impulse“ bietet der Marketing-Verein regelmäßig Informations- und Schulungsangebote zu aktuellen Themen mit Praxistipps für den beruflichen Alltag an. Für Mitglieder des HMV sind die Veranstaltungen kostenlos. Für alle übrigen Teilnehmer beträgt die Teilnahmegebühr 10 Euro. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 22.11.2018