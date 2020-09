Arbeitsvergaben stehen im Fokus

Eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Verkehr findet am Dienstag, 6. Oktober, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt.

Die Teilnehmer werden darum gebeten, während der Sitzung eine Mund- und Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung mitgeführt wird.

Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien die Vergabe von Ingenieurleistungen zur Kanalerneuerung und den Straßenbauarbeiten in der Bürgermeister-Hund-Straße und in der Oftersheimer Straße. Vergeben werden sollen die Arbeiten für das Öffnen und Schließen von Grabstätten in der Zeit vom 1. November bis 31. Oktober 2023 – gerechnet wird mit rund 70 Beerdigungen pro Jahr.

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen der Räte schließen den öffentlichen Teil ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. zg

