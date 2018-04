Anzeige

Der Nabu bietet am Samstag, 28. April, eine morgendliche Vogelexkursion in die Saalbachniederung bei Hambrücken (Landkreis Karlsruhe), das größte zusammenhängende Wiesengelände in Nordbaden, an. Leiter der Tour ist Guido Waldmann vom Nabu Hockenheim. Die Saalbachniederung war ehemals ein großes Wässerwiesengebiet, das durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft in den 1970er Jahren fast ganz zerstört wurde.

Vor allem dem Nabu Hambrücken und Extensivierungsprogrammen des Landes ist es zu verdanken, dass zwischenzeitlich wieder weite Teile in artenreiches Grünland zurückgeführt wurden. Neben weiten Wiesenflächen wurden hier auch wieder Feuchtflächen hergestellt, die vom Saalbach gespeist werden.

Weißstorch ist wieder da

Daher ist heute wieder über das ganze Jahr eine artenreiche Vogelfauna zu beobachten. Mittlerweile hat sich der Weißstorch wieder angesiedelt, von den Wiesen hört man viele Feldlerchen und sogar die vom Aussterben bedrohte Grauammer ist hier wieder ansässig. In einer etwa sechs Kilometer langen Tour werden die Teilnehmer sowohl die Wiesen, die Feuchtflächen als auch den Waldrand erkunden, um den Artenreichtum des Gebietes kennenzulernen.