Hockenheim/Reilingen/Schwetzingen.Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born begrüßt seine Kollegin Gabi Rolland, stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Expertin für Umwelt- und Naturschutz, am Freitag, 9. März, im Wahlkreis. Am Abend laden Born und die SPD Reilingen um 19 Uhr im Riegler-Haus zur öffentlichen Veranstaltung „Zwischen Bienensterben und Wolfsgeheul: Was ein moderner Artenschutz tun muss“ ein.

Die ehemalige Vorsitzende des Umweltausschusses des Landtags, Gabi Rolland, wird dabei nicht nur über ihr jahrelanges Engagement für einen verantwortungsvollen Artenschutz, sondern auch über aktuelle Diskussionen im Land berichten: Welche Konzepte gibt es für ein wirkungsvolles Vorgehen gegen das Insektensterben? Was tun wir angesichts der Rückkehr des Wolfs? Wo liegen Chancen und Möglichkeiten, um unsere Artenvielfalt auf Wiesen, in Wäldern und Gewässern zu erhalten?

Für den Naturschutz vor Ort wird BUND-Vorsitzender Dieter Rösch Rede und Antwort stehen. Dabei sollen in einer lockeren Gesprächsrunde insbesondere lokale und globale Probleme des Naturschutzes angesprochen und gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht werden, wie man die Natur nachhaltig schützen kann. Eingeladen dazu ist die gesamte Bevölkerung.