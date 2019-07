Artistisch durch die Filmwelt

Zum Abschluss des Schuljahres konnten die Kinder der Hubäckerschule den Duft der weiten Zirkuswelt schnuppern. Zahlreiche Artisten des Zirkus Bachelli vom Johann-Sebastian-Bach Gymnasium Mannheim verwandelten die Turnhalle der Schule in eine farbenfrohe Manege und begeisterten die Zuschauer mit ihren atemberaubenden Kunststücken und lustigen Späßen.

Die Artisten nahmen die Grundschüler mit auf eine Reise durch die Filmgeschichte, deren einzelne Stationen ihnen jeweils durch eine Erzählerin angekündigt wurden. Mogli und Balu aus Dschungelbuch eröffneten in rasantem Tempo das Programm. Die Gruppe der Einradfahrer zeigte hier mit vielen kunstvollen Figuren ihr Können auf dem schwierigen Gerät. Weiter ging es mit dem zwölfjährigen Emil und dem doppelten Lottchen, welche viele Abenteuer erlebten. Dabei ließen sie ihre Diabolos bis unter das Hallendach schwirren und ernteten tosenden Beifall.

Weiße Kaninchen auf hohen Stelzen aus Alice im Wunderland und Samurai Krieger, die an hohen Hindernissen verschiedene Salti vorführten sowie Vaiana und Eiskönigin Elsa, die schöne Hebefiguren auf den bekannten Song „Let it go“ zeigten, führten ihr Publikum immer weiter in das Reich der Fantasie. Danach waren es freche kleine Zwerge auf großen Bällen, die das Publikum in Erstaunen versetzten, während sie mühelos auf den Geräten Seil sprangen oder mit Hula-Hoop-Reifen jonglierten. Auf der Flucht vor dem Bösewicht retteten sich die Mignons auf ein dünnes Drahtseil. Routiniert und sicher balancierten diese auf dem Zittergerät.

Kunststücke in luftiger Höhe

Auf fetzige Musik betraten die Clowns die Manege. Das Publikum klatschte im Rhythmus begeistert mit, während die Spaßmacher mühelos mehrere Bälle sowie Ringe und Kegel jonglierten. Zurück im Dschungel verblüfften die wendigen Affen mit kraftvollen Hebefiguren und akrobatischen Einlagen. Der Meister der Magie „Harry Potter“ durfte natürlich auch nicht fehlen. Auf magischen Kugeln zeigten die Artisten Jonglage und Seilspringen.

Eine rasante Verfolgungsjagd hielt das Publikum bei „Ghostbusters“ in Atem. Jäger und Gejagte vollführten jeweils waghalsige Saltisprünge über hohe Hindernisse. Anschließend kamen Glitzerdiebe ins Spiel, welche Laserstrahlen im Raum durch höchst akrobatische Kunststücke am Tissue ausweichen mussten. Hier erreichte die Spannung ihren absoluten Höhepunkt. Die jungen Künstler zeigten in waghalsiger Höhe kraftvolle und riskante Figuren, die nicht zur Nachahmung empfohlen sind und lösten damit Begeisterungsstürme aus.

Auf „Shaun das Schaf“ stimmten die Grundschüler am Ende gerne mit ein und klatschten im Rhythmus locker mit, während die Gruppe der hohen Einradfahrer nochmals einfuhr. Riesiger Applaus war am Ende der fantastischen Reise der verdiente Lohn der Akrobaten und des Backstage-Teams, welches für einen reibungslosen Ablauf sorgte.

Alle versammelten sich gemeinsam noch mal in der Manege, auch Klaus Tischer, der Zirkusdirektor von Bachelli. Seit nun 27 Jahren leitet dieser wöchentlich die Zirkus-AG. „Das war echt krass und spannend. Hoffentlich kommen die bald mal wieder“ oder „ Ich will das auch mal machen“, waren nur einige Stimmen, die man hören konnte. Die Kinder freuen sich schon jetzt, wenn es dann hoffentlich wieder heißt : „Der Bachelli Zirkus gastiert in der Hubäckerschule!“ sh

