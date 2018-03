Anzeige

Neu im Programm der Volkshochschule ist der Kurs „Aufatmen, entspannen, Kraft schöpfen – Atem und Bewegung nach Ilse Middendorf“, der am Freitag, 16. März, von 18 bis 21 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a stattfindet.

Alles, was wir fühlen, denken und erleben, ist mit unserem Atem verbunden. Alle Systeme des Körpers reagieren auf ihn. Die Teilnehmer werden mit Hilfe von leichten und angenehmen Bewegungsübungen ihren Körper spüren und ihren Atem (weiter) kennenlernen. Dieser kann sich allmählich wieder im Körper ausbreiten und so seine wohltuende Wirkung entfalten, heißt es in der Ankündigung der VHS.

Das Körpergefühl werde gestärkt, die Bewegungen nähmen an Leichtigkeit zu. Der Körper reagiert auf die Atembewegungen und das vermehrte Sauerstoffangebot. Daher sei die Arbeit am Atem auch ein Weg zu Gesundheit, Kraft und Wohlgefühl. Die Kursgebühr beträgt 16 Euro. mg