Immer am zweiten Sonntag eines Monats läuten die Glocken der Christuskirche am Carl-Benz-Platz nicht wie gewohnt um 10 Uhr morgens, sondern erst um 18 Uhr. Dann lädt die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde zu ihrem regelmäßigen Abendgottesdienst ein.

Sechsmal im Jahr – jeden „ungeraden“ Monat – wird der Abendgottesdienst in Form einer Taizé-Andacht gefeiert, so auch am Sonntag, 11. März. In einem ruhigen Rhythmus von singen, beten, stillwerden entsteht eine besondere Atmosphäre, in der Glaube erlebbar wird.

Wer am Sonntagabend seiner Seele noch eine Atempause gönnen möchte, ist dazu willkommen. zg