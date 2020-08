Hockenheim.Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten in der zurückliegenden Zeit die Veranstaltungen der Kolpingsfamilie ausfallen. Auch in den kommenden Monaten wird sich dies nicht so schnell ändern, solange das Gemeindezentrum St. Christophorus geschlossen bleibt.

Der Vorstand der Kolpingsfamilie hat sich Gedanken gemacht, was er alternativ anbieten kann, heißt es in einer Mitteilung. Der Kirchenraum ist für alle zugänglich, unter Einhaltung der Hygieneregeln. So möchte die Kolpingsfamilie immer am zweiten Montag jeden Monats eine „Atempause für die Seele“ anbieten. Zum Beispiel werden Wortgottesdienste, Mediation und Abendlob abgehalten. Der erste Termin ist Montag, 10. August um 19 Uhr in der Kirche St. Georg. Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 06205/9 41 90. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.08.2020