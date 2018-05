Anzeige

Derart viel Aktion machte hungrig auf Süßes und Pikantes, das vom Hockenheimer Sportverein und an einem Crêpes-Stand angeboten wurde und Laune machte auf einen Bummel zum Flohmarkt, der entlang der Rathausstraße und im Innenhof der Stadthalle mit schier unglaublicher Vielfalt lockte. Kleidung neben Kristallglas, Schallplatten zwischen Lego-Objekten oder Nippes, Kitsch und Kleinigkeiten bis zum Abwinken unterm Fähnchenhimmel. Ganz im Zeichen knackiger Äpfel und der naturreinen Produkte daraus zeigte sich die Lokale Agenda, die unter anderem für Artenreichtum und den Hockenheimer Tag der Natur am Freitag, 18. Mai, sowie der Aktionstage in der Natur vom 8. bis 10. Juni warb.

Vereine machen guten Umsatz

Dicht an dicht war in der Oberen Hauptstraße und rund ums Maidorf das Angebot der Vereine, die Mitmachaktionen und allerlei Kulinarisches zu bieten hatten. Überall war viel Betrieb, und die Vereine freuten sich über guten Umsatz und verweilfreudige Gäste. Regelmäßig schwoll die Menge der Festbesucher an, wenn auf der Bühne im Maidorf Vereine ihr Können präsentierten, nicht nur bei den Youngsters der Tanzschule Feil, die mit viel Rhythmusgefühl ihre Tänze zeigten, sondern auch bei Chor- und Livemusik.

„Ein rundum prima Fest“, erklärte strahlend Carola Wenig aus Speyer, die zum ersten Mal mit der ganzen Familie am Start beim Hockenheimer Mai war und die Örtlichkeit ebenso lobte wie das Angebot für Jung und Alt. zesa

