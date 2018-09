Attraktiver Neubau am Stadteingang

So könnte die Bebauung an der Ecke Obere Hauptstraße/Ringstraße aussehen. Im Vordergrund ist ein Teil der neuen Kreuzung zu sehen. An der Ecke ist ein Gebäudekomplex mit Gewerbeeinheiten und Wohnungen geplant. Links daneben schließen sich zwei Doppelhäuser an.

© Schöffler