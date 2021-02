Aubex kümmert sich gut ums Personal

Die Aubex GmbH im Gewerbe- und Industriegebiet Talhaus ist vom Fachmagazin „Focus Business“ auf Platz fünf der Top-Arbeitgeber Mittelstand 2021 in der Branche EDV und IT gewählt worden. Daraus ergibt sich Platz 21 im Gesamtranking der Befragung. Anlass für Oberbürgermeister Marcus Zeitler, um bei einem Besuch der Geschäftsführung persönlich zu gratulieren, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Im Gespräch mit Geschäftsführer Sven Fillinger tauschte sich Zeitler über die Entwicklung des Unternehmens und aktuelle Fragen der Wirtschaftsförderung aus. „Hut ab vor dem, was Aubex auf die Beine gestellt hat. Die hohe Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern kommt nicht von ungefähr. Da steckt viel Arbeit dahinter. Sie sind ein echtes Aushängeschild für Hockenheim“, sagte der OB. „Ein großer Vorteil ist dabei sicherlich, dass Aubex früh auf die Digitalisierung gesetzt hat“, meinte er. Auch die Stadt habe gute Erfahrungen mit den IT-Dienstleistungen von Aubex gemacht als externer Datenschutzbeauftragter für die Stadtwerke Hockenheim – „Qualität kommt zu Qualität“, stellte Zeitler fest.

Warten auf die Chance zum Feiern

Sven Fillinger sagte: „Die Auszeichnung ist die Frucht unserer konsequenten und wirklich ernst gemeinten Fokussierung auf das Team und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter. Mein Credo ist schon immer: Nur zufriedene, glückliche und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene und glückliche Kundinnen und Kunden. Da sich das Team nahezu komplett im Homeoffice befindet, hoffen wir, unsere Büros bald wieder mit Leben füllen zu können und die Auszeichnung zu feiern.“

Die Aubex GmbH wurde 2009 von den Geschäftsführern Martin Hoffmann und Sven Fillinger gegründet. Sie bietet Softwarelösungen, Services sowie Training und Beratung für das Automotive-Umfeld an. Sie beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter in Hockenheim.

Den europaweite Kundenstamm betreut das Unternehmen überwiegend in der jeweiligen Landessprache. Das fachliche Know-how bezieht es aus vielen Jahren Erfahrung im automobilen Umfeld. Aubex bietet Benefits von der gesunden Pausenverpflegung über Sport- und Gesundheitsprogramme mit Personal Trainer bis hin zu individuellen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für das Team. zg

