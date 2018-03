Anzeige

Der Blick aus dem Fenster kann zur Zeit trügen – trotz Sonnenschein und blauem Himmel ist es draußen bitterkalt. Dennoch: Winterfeeling kommt dabei nicht wirklich auf, war doch auch der jüngste Jahreswechsel wieder einmal nicht von einer weißen Weihnacht gekrönt. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs freuen sich trotzdem über den mangelnden Schnee, immerhin muss so ja auch keiner geräumt werden. Das soll aber nicht heißen, dass die Männer und Frauen in Orange nichts zu tun haben. Im Gegenteil.

„Es gibt immer was zu tun“, sagt der Betriebsleiter des Bauhofs, Hans-Peter Hoffmann. In Sachen Schneeräumdienst sei in dieser Saison tatsächlich nicht viel zu tun gewesen, berichtet er. „Die Voraussagen für die kommenden Tage sind ebenfalls beruhigend – das kann so bleiben“, sagt Hofmann lachend. Überhaupt seien die Winter in den letzten Jahren sehr mild. Was bei den meisten Leuten immerhin dem Gefühl nach so zu sein scheint, schlägt sich im Bauhof der Rennstadt besonders anschaulich im Streusalzverbrauch nieder: 100 bis 120 Tonnen pro Jahr sind auf gerade mal 30 Tonnen geschrumpft. „Der Klimawandel ist da schon deutlich erkennbar“, so Hoffmann. Auch, weil in den Fällen, in denen es dann tatsächlich mal schneit, dieser bis zum späten Vormittag meist schon wieder weggetaut ist.

Umwelt immer im Blick

Für den Fall der Fälle sind die Bauhofmitarbeiter mit zwei großen und zwei kleinen Räum- und Streufahrzeugen ausgestattet – jeweils für Straßen und Fuß- beziehungsweise Radwege. Fußtrupps mit Schaufeln, Besen und Streusalz ergänzen die Arbeiten. „Leichter Pulverschnee lässt sich manchmal sogar mit dem Laubgebläse entfernen“, verrät Hoffmann. Was den Einsatz von Streusalz angeht, sei man natürlich auch immer auf den Umweltschutz und die städtischen Grünflächen bedacht.