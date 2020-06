Auf dem Acker wächst jetzt das Datenvolumen

Region.André Rinklef studiert Agrarwissenschaften in Gießen – zweites Semester im Masterstudiengang. Er ist der Sohn von Birgit und Karl Rinklef, die konventionelle Landwirtschaft im Siegelhain auf Hockenheimer Gemarkung betreiben. Der 21-Jährige erklärt, welche Chancen die Digitalisierung im elterlichen Unternehmen bietet, wo es noch hakt und warum sich nicht jeder technologische Fortschritt rechnet. Außerdem ärgert er sich darüber, wie langsam der flächendeckende Ausbau von Breitbandleitungen vorangeht.

Unter dem Stichwort „Smart Farming“ werden sensorgesteuerte Technologien zusammengefasst, die eine ressourcensparende Produktion fördern. Haben Sie damit schon Erfahrungen gesammelt?

André Rinklef: In der Tat haben wir im vergangenen Jahr in ein Traktor-Lenksystem investiert. Die Landmaschine ist mit einer RTK-Technologie ausgestattet. Darunter ist ein sehr präzises Navigationsgerät zu verstehen, mit dem GPS-Daten auf zwei Zentimeter genau den Standort bestimmen.

Welche Vorteile bietet diese Feinjustierung?

Rinklef: Weil die Aussaat in kerzengeraden Reihen erfolgt, erleichtert die Genauigkeit alle nachfolgenden Arbeiten wie Düngen, Pflanzenschutz und Hacken. In der Summe haben wir so eine Zeitersparnis festgestellt. Außerdem entlastet es den Fahrer ungemein. Mit dem System muss man sich nicht mehr ständig darauf konzentrieren gerade zu fahren und kann so die anderen Funktionen der Maschine – zum Beispiel des Sägeräts – besser überwachen.

Welche Anwendungen von „Smart Farming“ gibt es noch?

Rinklef: Während der Aussaat kann man zum Beispiel auf den Zentimeter genau Bodenfeuchte und Temperatur erfassen. Für meinen Vater und mich stellt sich die Frage, wie sinnvoll ist das? Was mache ich mit diesen Daten? Ohne eine leistungsfähige Software sind die Informationen nicht verwertbar. Außerdem sind die Programme der verschiedenen Anbieter oft nicht kompatibel. Es fehlen die Schnittstellen. Landmaschinenhersteller, Pflanzenschutzanbieter oder Landhandelsgeschäfte bieten jeweils ihre eigenen Programme an. Ich vermute, das ist teilweise beabsichtigt. Zum Beispiel ist das Dateiformat der GPS-Daten bei unserem Landmaschinenhersteller gezielt so gestaltet, dass man auf ein zusätzliches Programm zum Bearbeiten angewiesen ist.

Wann lohnt sich die Investition?

Rinklef: Nehmen wir zum Beispiel einen Sensor, der jeden Quadratmeter Boden scannt, damit jeder Pflanze eine passende Menge an Dünger gegeben wird. Der Kapitaleinsatz ist hoch, der Ertragszuwachs ist jedoch oft nur im niedrigen Prozentbereich. Das lohnt sich nur bei großen Flächen. Die meisten Betriebe in unserer Region sind zu klein, um davon zu profitieren. Sowas kann sich dann nur rechnen, wenn sich mehrere Betriebe die Maschine teilen.

Welche Chancen räumen sie dem E-Commerce ein?

Rinklef: Prinzipiell wird in unserer Branche noch viel telefoniert oder gemailt. Das bezieht sich sowohl auf den Einkauf als auch den Verkauf. Tatsächlich würde eine digitale Plattform Arbeitsabläufe vereinfachen und beschleunigen. Als positives Beispiel kann ich die Internetseite von Südzucker nennen. Die haben ein sehr anwendungsfreundliches Rohstoff-Portal. Das vereinfacht die Kommunikation mit dem Bauern.

Und was ist mit den Direktvermarktern, wenn die Kunden online Waren bestellen oder die Verfügbarkeit prüfen wollen?

Rinklef: Das Programmieren der Webauftritte ist sehr aufwendig und zeitintensiv. In erster Linie jedoch sehe ich die bürokratischen Hürden. Wer Waren – insbesondere Lebensmittel – im Internet verkauft, benötigt ein ausgefeiltes Qualitätssicherungssystem. Außerdem müssen sehr viele rechtliche Aspekte und EU-Richtlinien beachtet werden. Das alles sind hohe Hürden für einen bäuerlichen Familienbetrieb.

Nutzen Sie die Möglichkeiten von E-Learning, zum Beispiel Webinare, Youtube-Erklärungen oder das Lesen von Fachpublikationen?

Rinklef: In der Tat informiere ich mich gerne in Online-Nachschlagewerken, auf den offiziellen Seiten staatlicher Einrichtungen und in Fachforen. Ebenso kann man sich bei Facebook-Gruppen wunderbar über Erfahrungen austauschen.

Für digitale Entwicklungen ist die flächendeckende Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen und eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes eine notwendige Voraussetzung. Taugt bei Ihnen im Siegelhain das Netz?

Rinklef: Das Mobilfunknetz ist in Ordnung. Uns bereitet das Festnetz (Telefonleitungen) richtig Probleme. Manchmal bricht die Verbindung mitten im Telefonat ab. Außerdem hat die Telekom unser Datenvolumen auf 60 Gigabyte begrenzt. Wenn wir mehr benötigen, müssen wir das gegen Aufpreis dazubuchen. Derzeit prüfen wir die Optionen verschiedener Anbieter. Allerdings ist so ein Wechsel häufig mit Schwierigkeiten verbunden. In Sichtweite steht ein Mobilfunkmast. Uns wäre es lieber, wenn uns die Telekom einen Vertrag anböte, der vergleichbare Konditionen beinhaltet wie in jeder Stadt.

