Die Neuerungen im Gotteshaus

In der evangelischen Kirche zeigte Kirchendiener Thomas Krebs die Neuerungen durch den Umbau. Neben der augenfälligen neuen Bestuhlung statt der bisherigen Sitzbänke wies er auf den Boden hin. Hier sei nun wieder der Terrazzoboden zu sehen. Neu seien auch Heizungsanlage, Beschallung und Bühne. Noch gearbeitet wird an der Orgel, die bald noch klangvoller ertönen wird.

Die VRN-Nextbike-Station am Hockenheimring, die als Nächstes vorgestellt wurde, ist eine von acht Stationen in Hockenheim. Das Leihfahrradsystem funktioniert nicht nur innerhalb Hockenheims. Man kann Fahrräder an allen Nextbike-Stationen leihen und auch wieder abgeben, so auch in Mannheim oder Speyer. Das Leihsystem kann man auch ohne Grundgebühr nutzen, fällig werden dann einfach nur die Nutzungskosten, zum Beispiel 1 Euro für die ersten 30 Minuten.

Richtig in Fahrt kamen die Teilnehmer dann zum Abschluss auf dem Hockenheimring. Regelmäßig wird die Strecke in den Abendstunden bei „Fit on Track“ für Fahrradfahrer oder Inline-Skater freigegeben. Es wurden fleißig Kilometer für das Stadtradeln gesammelt. tn

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.07.2018