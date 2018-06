Anzeige

Viel gab es zu sehen, zu hören, zu erleben und zu lernen, während der nicht alltäglichen neuntägigen Reise des Evangelischen Kirchenbezirks südliche Kurpfalz in Verbindung mit Biblische Reisen Stuttgart unter Leitung von Gemeindediakon Reinhold Weber nach Israel. Angefangen in der Wüste Negev, wo die Schlucht Ein Avdat und der Krater Mizpe Ramon erwandert und das Grab von Ben Gurion, dem Staatsgründer Israels, besucht wurde.

Dann ging es weiter zur Festung Massada, die von Herodes dem Großen vor etwa 2000 Jahren gebaut wurde und die für die heutigen Israelis ein Nationalmonument darstellt. Die Ausgrabungen in Qumran mit den weltberühmten Schriftrollen und das Baden im Toten Meer standen ebenfalls auf dem abwechslungsreichen Programm.

Weiter ging es durch die Jordansenke zum See Genezareth und dort in den Nationalpark Gan HaSchlosha zum Schwimmen und Ausruhen. Wie fast überall in Israel sind hier die verschiedenen Religionen sehr nah beieinander und es liegen nur wenige Kilometer zwischen den jüdischen Stätten und christlichen Städten. Am See Genezareth lebte und wirkte Jesus. Auf dem Berg der Bergpredigt hörte die Gruppe die Seligpreisungen aus dem Neuen Testament, in Kapernaum wurde die Ausgrabungsstätte Haus des Petrus und die Brotvermehrungskirche besucht.