Auf der letzten Fahrt soll es dem Gast an nichts fehlen

Die ökumenischen Hospiztage sind nach der Hälfte der vier geplanten Verstaltungen zu Ende. Aufgrund der aktuellen Ereignisse sind sowohl der Abend „Halten – Aushalten – Loslassen“ am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr in Neulußheim als auch die Abschlussveranstaltung unter dem Titel „Schöner Sterben“ am Sonntag, 22. März, in der Evangelischen Stadtkirche abgesagt.

Zum Auftakt der Hospiztage stellte Daniel Meier vom Arbeitersamariterbund Mannheim das Konzept sowie die Mission des Projekts „Wünschewagen“ vor und hatte den liebevoll umgestalteten Rettungswagen zum Kennenlernen mitgebracht.

Dank des Wünschewagens ist es möglich, Schwerstkranken eine Wunschfahrt zu ermöglichen, so angenehm wie möglich zu gestalten und für alle Fälle gerüstet zu sein. Wohin die Wunschfahrt gehen soll, bestimmt der Fahrgast selbst. „Von der Fahrt zum Kaffeetrinken mit der besten Freundin, bis zum Sonnenuntergang in den Alpen. Auch zum DFB-Spiel nach Berlin sind wir schon gefahren“, erzählte Meier den sichtlich berührten Zuhörern.

Kein Wunsch scheint unmöglich. Das Team des ASB setzt alle Hebel in Bewegung, um die Anfragen zu erfüllen. Eine Wunschfahrt anfragen darf jeder. „Die Anmeldung ist ganz einfach! Entweder beim ASB anrufen oder im Internet das Wunschfahrt-Formular ausfüllen“, erklärt Meier.

Die Kosten für Fahrt, Eintrittsgelder und Verpflegung übernimmt der ASB für den Fahrgast und die Begleitperson. Durch Spenden finanziert und von Ehrenamtlichen unterstützt, soll es dem Fahrgast an nichts fehlen. „Der ,Wünschewagen’ hat Panoramafenster und einen Sternenhimmel“, schildert Meier „es wird viel gelacht und es werden auch mal Freudentränen vergossen. Es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten.“ Rund 1300 Frauen und Männer erfüllen bundesweit als Ehrenamtliche letzte Herzenswünsche. Mehr als 1400 Wünsche wurden bereits wahr. bb

