Anzeige

Hockenheim.Das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk bietet Freizei-ten in den Sommer- und Herbstferien für „Kleine und Große“ an. Der Startschuss fällt mit der traditionellen Pumpwerkfreizeit (5. bis 10. August) für alle Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren. Das Gemeinschaftszentrum Trippstadt mit seinem tollen Außengelände bietet den idealen Ausgangspunkt für eine spannende Reise mit dem Pumpwerkteam. In diesem Jahr dreht sich alles um das versunkene Inselreich „Atlantis“. Wer sich mit in dieses Abenteuer stürzen möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 15. März, anmelden.

Nach dem Erfolg der letzten beiden Jahre bietet das Pumpwerkteam auch eine Freizeit in den Herbstferien an. Ein spannendes Waldabenteuer rund um Robin Hood erwartet alle Teilnehmer vom 28. Oktober bis 1. November. Ausgangspunkt wird dafür im Herbst das Gemeinschaftszentrum Trippstadt sein.

Dieses Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die den herbstlichen Wald entdecken, kreativ werden und Halloween feiern möchten. Anmeldung bis Sonntag, 15. April.