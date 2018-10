Auf der Suche nach dem richtigen Leben

Der „Bucht(r)ipp“ in der Stadtbibliothek entführt die Besucher nach Österreich. Am morgigen Freitag, 19.30 Uhr, lädt der „Bucht(r)ipp“ mit Rosa Grünstein und Thomas Liebscher zu einer literarischen Reise in unser Nachbarland ein – pünktlich zum Nationalfeiertag in Österreich. Mit dem Land werden schöne Landschaften wie etwa das Salzkammergut, der Vorarlberg, der Neusiedler See, die Berge, allen voran der Großglockner, verbunden. Aber auch Städte wie Wien, Salzburg und Graz sind bekannt.

Der Glanz der alten KuK-Monarchie strahlt immer noch aus, vor allem in der Hauptstadt Wien. Österreich steht aber auch für bekannte Persönlichkeiten.

Der erste Autor, Joseph Roth, hat das Buch „Radetzkymarsch“ verfasst. Es gilt als das Standardwerk des großen Epikers. Der bekannte Kritiker Marcel Reich-Ranicki sagte: „Joseph Roth war ein barmherziger und unerbittlicher Erzähler zugleich: Er litt mit seinen Geschöpfen, er verurteilte sie nie. Aber er tauchte sie in das klare Licht, in dem alle Details deutlich werden.“

Isabella Straubs „Das Fest des Windrades“ ist ein Roman über die naive „Landlust der Städter“, die trügerische Genügsamkeit der Provinzler und die Suche nach dem richtigen Leben am vermeintlich falschen Ort. Die Neue Züricher Zeitung schreibt: „Isabella Straub erzählt frech und wach, wir folgen ihr gern in die absurdesten Situationen des Alltags.“

Ermittler wider Willen

„Der Metzger“ von Thomas Raab erzählt vom Ermittler wider Willen, Willibald Adrian Metzger. Kauzige Figuren, ein verwinkelter Plot, bissige Dialoge und jede Menge tiefschwarzer Humor: Das ist es, was Thomas Raab zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Autoren Österreichs gemacht hat.

Bekannt ist auch Robert Seethaler. „Der Trafikant“ erzählt von dem jungen Franz Huchel und dem alten Psychoanalytiker Sigmund Freud und deren ungewöhnlicher Freundschaft im Jahr 1937. Ohnmächtig fühlen sich beide nicht nur hinsichtlich Frauen, sondern auch angesichts der sich dramatisch zuspitzenden politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse. zg

