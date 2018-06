Anzeige

Der Angelsportverein ruft zur Teilnahme an der Hockenheimer Stadtmeisterschaft auf. Die Stadtmeisterschaft findet am Sonntag, 17. Juni, statt. Treffpunkt und Platzverlosung sind für morgens 6.30 Uhr am Bootshaus Philippsburg angesetzt, Angelstrecke ist der Rhein Höhe Philippsburger Buhnen.

Jeder Teilnehmer muss in Hockenheim wohnen oder in einem Hockenheimer Verein Mitglied sein, zusätzlich ist der Besitz eines gültigen Erlaubnisscheins für das Verbandsgewässser Bruhrain Voraussetzung zur Teilnahme.

Die Startgebühr beträgt je Teilnehmer 20 Euro, Anmeldeschluss ist der 14. Juni. Die offizielle Ausschreibung liegt im Angel- & Jagdshop Askari in Brühl aus. Fragen beantwortet Sportwart Bruno Schotter unter 06205/15557 oder 0172/ 88 33 577. dl