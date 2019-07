Auf Jubiläumspfaden durch grünen Irrgarten

So wenig Kopfzerbrechen wie dieses Jahr mussten sich Traudel und Manfred Dehoust sowie ihr Sohn Stefan selten über das Motiv machen, das sie ins Maislabyrinth zeichnen wollten. 1250 Jahre seit der ersten Erwähnung Ochinheims im Lorscher Codex sind Anlass, den Pfad durch den drei Meter hohen Mais mit Hockenheimer Symbolen wie Wasserturm, Rennwagen, Motorrad oder Segelflieger zu gestalten und den Schriftzug „Hoggene“ einzuarbeiten.

Im 17. Jahr schickt die Familie Besucher durchs Maislabyrinth gleich neben ihrem Hof. In dieser Zeit hatten die verschlungenen Pfade aus der Vogelperspektive schon die Form eines Baums, Karussells, Spinnennetzes oder Segelboots. Welche Silhouette sie entlanggehen, wollen viele Besucher wissen, auch wenn Sie mit dieser Kenntnis natürlich nicht schneller durch den Irrgarten kommen, berichtet Traudel Dehoust.

Seit vergangenem Wochenende ist das Labyrinth in der Seewaldsiedlung geöffnet. Dank der Sommerferien, die in Rheinland-Pfalz bereits begonnen haben, waren auch schon viele Besucher da. Erstaunlich findet es Traudel Dehoust, die von Mittwoch bis Sonntag täglich zehn Stunden an der Kasse und dem kleinen Kiosk sitzt, dass ebenso viele Erwachsene wie Kinder Gefallen am Gang über die Strohwege finden. Regelmäßig seien Gäste ohne Kinder unterwegs.

Wege um Pfingsten gezogen

Noch ist nicht Hochsaison, den größten Andrang gebe es im September und Oktober, wenn die Menschen noch mal vorm Winter draußen sein wollten. Doch natürlich wird es zusätzlichen Schwung geben, wenn kommende Woche auch in Baden-Württemberg die Ferien beginnen. Die Wege durch den Mais wurden um Pfingsten gezogen, als die Pflanzen nicht einmal kniehoch waren. Heutzutage bedient sich die Familie der Hilfe von GPS, in den Anfangsjahren war nur mühevolle Handarbeit angesagt. Ganz exakt wird der Weg abgeschnitten, Stefan Dehoust hakt die Pflanzen heraus, die Platz machen müssen, mit dem Rasenmähertraktor wird der Pfad verbreitert und von Hand geebnet, damit niemand auf dem Acker stolpert.

Zwei bis zweieinhalb Stunden verbringen die Besucher im Schnitt auf dem Hof – nach dem sommerlichen Gang durch die drei Kilometer lange Strecke samt Suchspiel – sechs Holztiere sind zu entdecken und mit Namen zu notieren – ist meist eine Abkühlung nötig. Danach geht’s meist noch zu den Kühen. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 20.07.2019