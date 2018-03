Anzeige

Sie sind versiert in der Betreuung der 50 städtischen Spielplätze. Nun selbst die Pläne für eine Sportanlage zu realisieren, gefiel den Männern und der Frau in Orange sehr. „Ja, klar“, sagt Anna-Lisa-Ziegler, „das war schon mal was anderes, denn wir konnten wirklich kreativ werden.“ Sie selbst hatte die Wege vor der Einweihung noch einmal sauber geharkt. Dass hier kein neuer Belag ausgebracht wurde, hatte Förster Andreas Kolb entschieden.

Der Waldboden bietet eine hervorragende Dämpfung von Tritten und Aufprallen. Die 15 neuen Übungsstationen werden auf einem großen Schild beschrieben und bieten Sport und Spaß für jedes Alter wie beispielsweise beim Armkreisen, Froschhüpfen, Rumpfdrehen, Hürdenspringen oder Liegestütz.

Rund 30 000 Euro hat sich die Stadt Hockenheim die neue Installation entlang einer 1,8 Kilometer langen Strecke kosten lassen. Dort, wo früher der Trimm-dich-Pfad war, mussten die alten, morschen Geräte aus Gründen der Verkehrssicherheit demontiert werden.

Sie waren in den 1970er Jahren eingeweiht worden, als Trimm-dich hoch im Kurs der Bürger stand. Zuletzt hatten die Elemente vor 16 Jahren eine umfassende Reparatur erlebt. Als im Oktober 2016 der Gemeinderat gemeinsam mit dem Kreisforstamt eine Waldbegehung durchführte, konnten erste Pläne geschmiedet werden. „Die Stadt möchte mit dem Waldsportpfad das Angebot im Stadtwald verbessern“, erklärt Stadtsprecher Christian Stalf zu der Motivation, „das soll die Gesundheit der Bürger und Besucher fördern.“

