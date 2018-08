Auf Schmalspurstrecke durchs Gelände gerattert

Hockenheim.Gut gelaunt und erwartungsvoll trafen sich 24 Mitglieder und Freunde des Vereins für Heimatgeschichte zu einer von Werner Pfisterer bestens vorbereiteten sommerlichen Fahrradtour nach Wiesloch. Ziel war das Feldbahn- und Industriemuseum. Nach einer gemütlichen Fahrt durch den Hardtwald empfing der Vorsitzende des Vereins Feldbahn & Industriemuseum Wiesloch, Philipp Kurasch, die Radlergruppe auf dem Museumsgelände.

Das weitläufige Gelände bot außergewöhnliche Eindrücke. Sowohl das im Originalzustand von 1905 erhaltene denkmalgeschützte Lokschuppengebäude mit seinen Rauchfängen als auch die historischen Schienenfahrzeuge von Feld- und Grubenbahnen auf Schmalspur begeisterten die Gruppe.

Hinzu kommen Maschinen aus der Förder- und Produktionstechnik der Ziegelherstellung und des für die Region ebenfalls bedeutsamen Metallerzbergbaus. Der Feldbahnlokschuppen der ehemaligen Ziegelei in Wiesloch barg so manches kleine Geheimnis als Zeugnis einzigartiger Industriegeschichte. Beim Erkunden des Geländes waren die Hockenheimer überrascht von Seil- und Eimerkettenbagger, die damals zum Abbau von Ton, Sand und Kies genutzt wurden.

Der original nachgebaute Schaustollen machte deutlich, wie hart und schweißtreibend die Menschen damals ihr Brot verdienen mussten. Die „gute alte Zeit“ brachte in diesem Bereich wohl eher Mühe und Verdruss, schlossen die Hockenheimer Besucher.

Höhepunkt der Führung war die Fahrt mit der Feldbahn. Mit der 1962 von der Lokomotivfabrik Gmeinder gebauten Lokomotive setzte sich der Zug in Bewegung. Die Spannung war groß, als der Zug auf der circa zwei Kilometer langen Schmalspurstrecke durch das bewaldete Gelände ratterte.

Erinnerungen werden wach

Werner Zimmermann sah sich in seine Jugendzeit zurückversetzt, was die anderen Teilnehmer bestätigten. Es wurden Erinnerungen an die damaligen Eisenbahnwaggons wachgerufen, und der frühere Eisenbahner Hans Christ war vollauf verzückt.

Die Fahrt und die vielen neu gewonnen Eindrücke machten durstig. Bei kühlen Getränken wurde noch so manche Episode aus früheren Tagen erzählt, bevor man wieder gemeinsam mit dem „Drahtesel“ den Heimweg in die Rennstadt Hockenheim antrat. wz

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 17.08.2018