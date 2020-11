Auf Schotter verzichten – für die Insekten

Region.Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) und der Nabu Baden-Württemberg fordern die Baurechtsbehörden auf, konsequent gegen Schottergärten vorzugehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Land habe Schottergärten zwar im neuen Biodiversitäts-Stärkungsgesetz verboten. Auf den Grundstücken vor Ort ändere sich dadurch jedoch zunächst einmal gar nichts. Es sei nunan den Baurechtsämtern, die Eigentümer von Schottergärten systematisch anzuschreiben und sie aufzufordern, rechtswidrige Flächen zurückzubauen.

Dazu sei es nicht immer notwendig, den Schotter komplett zu entfernen, betonen die Verbände. Oft genüge es schon, Erde einzubringen und so eine Schotter- in eine Grünfläche zu verwandeln. Sowieso nicht vom Verbot betroffen und ökologisch einwandfrei seien vielfältige Steingärten, in denen Natursteine und heimische Pflanzen kombiniert sind. „Insekten brauchen Lebensräume. Darum legen immermehr Landwirtinnen und Landwirte Blühstreifen und andere Habitat-Flächen an“, sagt BLHV-Vizepräsident Bernhard Bolkart. „Unser Ziel ist es aber auch, dass sich die gesamte Gesellschaft am Artenschutz beteiligt. Das bedeutet, dass jeder seinen Beitrag leistenmuss. Auch die Gartenbesitzer.“

Der LNV-Vorsitzende Gerhard Bronner hat wenig Verständnis für die Besitzer von Schottergärten. „Wer in einem Haus mit Garten wohnen möchte, muss sich auch darum kümmern“, meint der Naturschützer. „Insbesondere die großzügigen Grundstücke frei stehender Einfamilienhäuser heizen den Landschaftsverbrauch immens an. Wenn diese Grundstücke dann noch durch Schotterflächen quasi sterilisiert werden, ist das ein ökologischer Gau und nicht zu rechtfertigen. Bei aller Liebe zur individuellen Freiheit: Bestehende Regeln müssen eingehalten werden!“

Paradies für Wildbienen schaffen

Der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle fordert Häuslebesitzer und Baurechtsbehörden auf, sich auf den Weg zu machen: „Jeder und jede kann einen Beitrag zum Erhalt der Insektenvielfalt leisten. Wer statt auf Schotter auf Blühmischungen aus regionalem Saatgut setzt, hat nicht nur was fürs Auge, sondern schafft damit neue Wildbienen-Paradiese. Am Ende sind die Flächen auch pflegeleichter, denn in Schottergärten sprießt schon nach kurzer Zeit das Unkraut. Wer sinnvollerweise nicht zu Chemie greifen möchte, wird sich daher schon nach kurzer Zeit bücken müssen, um zwischen den Steinen zu jäten.“

Auch der BUND Heidelberg macht auf das Verbot von Schottergärten aufmerksam. Damit ist eine wichtige Grundlage dafür gelegt, dass die Artenvielfalt in unseren Dörfern und Städten wieder steigen kann. Der BUND Heidelberg ruft nun alle Gartenbesitzer auf, die Schottergärten durch lebendigen Vorgärten und Gärten zu ersetzen. Er empfiehlt, sich bereits jetzt mit der Umgestaltung der Gärten zu beschäftigen, und bietet allen Betroffenen seine Unterstützung an, denn bei der Umgestaltung sind viele Fragen zu beachten:

Kann ich einen naturnahen Garten anlegen, der trotzdem pflegeleicht ist?

Wie entsorge ich den Schotter und wo kann ich ihn abgeben?

Mit welchen Gartenarbeiten fange ich im Herbst an und womit warte ich bis in den Frühling?

Welche Pflanzen wachsen unter den Bedingungen in meinem Garten besonders gut?

Auf diese und weitere Gartenfragen bekommen Interessierte bei der Umweltberatung individuelle Antworten, Telefon 06221/2 58 17. Auf Wunsch schickt der BUND eine kurze Empfehlung für eine naturnahe Gartengestaltung kostenlos zu. Anfrage per E-Mail an bund.heidelberg@bund.net. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 25.11.2020