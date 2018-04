Anzeige

In der „Woche der Städtepartnerschaft“ hat eine Delegation aus Commercy die Freunde in Hockenheim besucht. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Gäste vom Cercle Commercy-Hockenheim und Vertretern der Stadtverwaltung der französischen Partnerkommune am Völkerkreuz im Stiegwiesenpark empfangen. Der von Bürgermeister Jérôme Lefèvre angeführten Delegation gehörten Mitglieder des Gemeinderats, des Freundeskreises Hockenheim-Commercy sowie Vereinsvertreter an.

Zum Auftakt fand am Samstag ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Rondeau“ in der Stadthalle statt. Oberbürgermeister Dieter Gummer und Bürgermeister Jérôme Lefèvre begrüßten die Anwesenden. Anschließend nutzen alle die Gelegenheit, sich über aktuelle Themen, beispielsweise über die Aktivitäten der Freundeskreise, auszutau-schen.

Ritterspiele und Tanzeinlagen

Am Sonntag brachen die rund 70 Teilnehmer zu einer Besichtigung des Schlosses in Heidelberg auf. Sie erreichten die im Jahr 1214 errichtete Burg über der Stadt mit der Bergbahn. Das Schloss diente bis zu seiner Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 als Residenz des Kurfürsten von der Pfalz. Der Ausflug war für die Freunde aus Commercy eine gute Gelegenheit, das „Heidelberger Frühlingserwachen“ zu erleben. Bei diesem Ereignis strömten rund 5500 Besucher durch Garten, Hof und Königssaal, wo hinter Mauern versteckt der eine oder andere Schlossbewohner auf die Gäste aus Commercy und Hockenheim wartete. Sie trafen dabei auf Adelige und Gaukler. Ritterspiele und Tanzeinlagen wurden aufgeführt.