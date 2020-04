Auf Suche nach Steinen gehen

Hockenheim.Eine ganz besondere Aktion hat sich Manuela Sprotte, Lehrerin an der Hartmann-Baumann-Schule, für die Schüler der Grundschule zum Osterfest einfallen lassen. 100 Steine hat sie mit dem HBS-Logo bemalt. Das Logo zeigt Menschen in verschiedenen Farben und Größen, die sich an der Hand halten und der Person in der Mitte mit den Händen ein Dach als Schutz bieten.

In der aktuellen Situation erhält dieses Bild eine ganz neue Symbolik: Personen, die zusammenhalten und sich um andere Personen kümmern, ihnen beistehen, Schutz und Halt geben.

Rechtzeitig zum Osterfest am Sonntag werden die Steine rund um die Schule verteilt. Wer möchte, kann beim Osterspaziergang die Augen offen halten. Dann könnten die Spaziergänge am Sonntag und Montag vielleicht gleich noch eine kleine Schatzsuche für die Kinder sein.

Wer einen Stein findet, darf diesen mit nach Hause nehmen und vielleicht selbst noch eine Botschaft darauf schreiben. Die Idee, Steine anzumalen und Botschaften zu hinterlassen, hatten an der Kraichbach-Mauer hinter der Hartmann-Baumann-Schule schon einige Hockenheimer. Dort hat sich auf der Mauer zwischen Bach und Fußweg schon eine lange Kette an bemalten Steinen gebildet. Gerne können die gefundenen Steine auch am Kraichbach zu den anderen Steinen dazugelegt werden.

Die Steine werden definitiv erst am Ostersonntag zu finden sein – und nicht schon samstags, teilt die Hartmann-Baumann-Schule mit und fügt scherzhaft hinzu: „Der Osterhase arbeitet pünktlich und zuverlässig.“ Die Schulleitung bittet alle, die sich an der Suche nach den Steinen beteiligen, die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 11.04.2020