Auf Willi Achtstätter konnte sich die Wehr verlassen

Hockenheim.Ursprünglich war alles ganz anders gedacht. Die Verabschiedung des langjährigen Feuerwehrgerätewarts Willi Achtstätter Ende Januar in den Ruhestand sollte als tolles Fest mit den Kameraden im Feuerwehrhaus über die Bühne gehen – in Corona-Zeiten undenkbar. Oberbürgermeister Marcus Zeitler und der Personalratsvorsitzende Johannes Lienstromberg haben deshalb Achtstätter im Rathaus in den neuen Lebensabschnitt entlassen. Das Fest bei der Feuerwehr wird später nachgeholt, versprachen sie.

Der angehende Pensionär Willi Achtstätter arbeitet seit dem 1. März 2015 als Gerätewart bei der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim. In dieser Rolle unterstützt er die Kameraden bei ihren Einsätzen zu „99 Prozent hinter den Kulissen“. Seine Rolle dürfe dabei aber nicht unterschätzt werden: „Ohne die Bereitstellung und Wartung der technischen Gerätschaften könnten unsere Feuerwehrleute nicht für unsere Bürgerinnen und Bürger gegen die Flammen kämpfen“, stellte OB Marcus Zeitler klar.

Die berufliche Tätigkeit von Willi Achtstätter bei der Stadtverwaltung begann vor bald 28 Jahren. Am 1. Juni 1993 wurde er als Hausmeister in der Hubäckerschule und im Park-Kindergarten eingestellt. Ab 1. Mai 1995 übernahm er den Schließdienst in der Hubäcker-Turnhalle. Im März 2015 erfolgte der Wechsel zur Freiwilligen Feuerwehr. Ein Themengebiet, das Willi Achtstätter sehr am Herzen liegt und dem er auch im Ruhestand beratend zur Verfügung steht.

„Die Kameradinnen und Kameraden lassen Sie nur ungern in die Rente ziehen. Ich habe nur lobende Worte über Sie gehört, vor allem, weil Sie auch viel über ihren eigentlichen Tätigkeitsbereich hinaus für die Feuerwehr gemacht haben“, sagte der OB bei der Verabschiedung. Er bedankte sich bei Willi Achtstätter im Namen der Stadt und des Kreisfeuerwehrverbands, dessen Vorsitzender er ist, für seine Arbeit. Dem angehenden Rentner wird es nicht langweilig werden. Das Enkelkind und der Garten warten bereits auf Willi Achtstätter. zg

