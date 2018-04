Anzeige

Mit dem Verkauf von fair gehandelter, klimaneutral produzierter Schokolade („Gute Schokolade“) erwirtschaften die „Plant-for-the-Planet“-Aktivisten Geld, mit dem Bäume gekauft werden. Jüngste Gelegenheit war der verkaufsoffene Sonntag beim Frühlingsfest, bei dem erstmals auch Eis aus „guter Schokolade“ im Angebot war.

Per Wette zu Extrakontingent?

Kaufen kann man das hilfreiche Naschwerk in Hockenheimer Geschäften. Die Drittklässler, die Anfang März erstmals an die Öffentlichkeit gingen, haben mit Ständen bei dm und Rewe darauf aufmerksam gemacht. Nun steht am Samstag, 28. April, ab 10 Uhr im Globus-Markt eine weitere Aktion an, bei der die Messlatte hoch liegt: Wenn die Schüler es schaffen, alle 300 Tafeln am Infostand zu verkaufen, was die Anschaffung von 100 neuen Bäume bedeuten würde, legt Globus weitere 100 Bäume drauf, berichtet Dirk Mayrock und hofft auf viele Unterstützer. Einen Business-Partner sucht er noch für die Hockenheim-Edition der Fair-Trade-Schokolade, der zwei Paletten vorfinanziert und zwischenlagert.

Die Umweltverbände BUND und Nabu spendeten einen Fledermauskasten für den Schulhof, der aber an einem benachbarten, schon kräftigeren Baum angebracht wird.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.04.2018